Крымский полуостров: погода 2 августа

Во вторник (2 сентября) погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта.
Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°; днем 24…29°, в горах 17… 22°. В последующие двое суток погоду полуострова определит область повышенного атмосферного давления. Без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
