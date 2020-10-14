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Крымскому федеральному университету – 102 года
Фото: пресс-служба КФУ

Крымскому федеральному университету – 102 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 14.10.2020

Главному и крупнейшему вузу полуострова – Крымскому федеральному университету имени Вернадского сегодня исполнилось 102 года. В своем нынешнем виде он был создан на базе Таврического национального университета и в 2014 году, объединив в себе сразу семь образовательных и семь научных организаций. Сегодня в вузе более 34 000 студентов, почти 3000 преподавателей, 11 филиалов. Девиз КФУ — одна из дельфийских максим «познай себя». Путь этот, как известно, долгий. Но и на нем есть вехи. Например, дни рождения Alma Mater. Как руководители и сотрудники Крымского федерального университета поздравили вуз с Днём рождения – в видео.

Крымскому федеральному университету – 102 года

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