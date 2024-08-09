Курская область. Четвертый день боёв. Хроника событий

Новости СВО. Курская область 10.08.24. Прошедший день ознаменовался продолжением интенсивных боевых действий в Курской области, где противник усиливает давление вокруг созданного плацдарма. По оценкам экспертов, украинские силы продолжают наращивать свои резервы, включая свежие подразделения, что делает ситуацию на этом направлении ещё более напряжённой. Несмотря на ввод свежих российских подразделений, полное выдворение врага за границу на этом этапе остаётся маловероятным.

Противник применяет до семи ракетных ударов в день по тыловым районам Курской области, не скупясь на использование зенитных ракет. Интенсивность атак возросла, несмотря на то, что ранее эти средства берегли для защиты ключевых объектов на территории Украины. В то же время, российские операторы беспилотников, ракетчики и авиация активно охотятся на перемещающиеся резервы ВСУ, что частично сдерживает их продвижение.

Украинские войска демонстрируют маневренную тактику, особенно в районе линии Горналь — Гуево — Плехово, южнее Суджи, где они избегают лобовых атак, предпочитая маневры. Этот подход требует от российской стороны максимальной концентрации усилий для сдерживания противника.

Вчера вечером в Судже вновь разгорелись бои, где мужественно сражаются морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады. На оккупированных противником территориях отмечаются случаи расправ над мирным населением и расстрел автомобилей, пытающихся покинуть зону боевых действий.

Курская область. Обстановка на 10.08.24.

Предстоящие сутки обещают быть крайне тяжёлыми. Российские войска продолжают развертывание резервов, в то время как украинская сторона, несмотря на потери на других участках фронта, продолжит активные наступательные действия в Курской области. Ожидается, что ВСУ могут предпринять попытки расширения зоны контроля и новых атак на стратегически важные объекты региона.

Стоит отметить, что в сети появляются многочисленные фотографии и видеоматериалы с украинскими военными, якобы находящимися в населённых пунктах Курской области. Однако значительная часть этих материалов либо снята ранее, либо является фейковой.

Враг публикует фейковые фото, якобы у указателя «КурсЬк» — 10 км. Смешное фото с названием Курска на украинском публикуют крупнейшие киевские каналы. Сообщается, что фото сделано в 108 км от Курска в Сумской области. Тем не менее, такие грубые фейки создают тревожную атмосферу среди местного населения.

Сообщается о новой попытке ВСУ нанести удар по объектам в Курчатове, где расположена атомная электростанция. В результате обстрела в Кременной пострадала сотрудница больницы, а также были повреждены здание и машины скорой помощи. Украинский дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали три человека.

Атаки ВСУ в Курской области, по мнению западных СМИ, не имеют чёткой стратегической цели и могут быть частью попыток улучшить имидж украинского командования. Тем временем, на фоне боевых действий в районе Суджи отмечается рост цен на газ, что отражает влияние текущих событий на мировую экономику.

Взятые в плен военные ВСУ в Курской области

На Курскую область наступают по меньшей мере три бригады ВСУ, каждая численностью до 2000 человек, пишет Forbes.

А именно — 22-я и 88-я механизированные бригады и 80-я десантно-штурмовая бригада, которую издание называет «одной из самых сильных, оснащенных и быстроходных» украинских бригад. Она наступает с использованием советской и западной техники: танки Т-64БВ или Т-80БВ, машины разминирования УР-77, инженерная машина ИМР-2, БТР-80, американские колесные бронетранспортеры Stryker и немецкие Marder. Все машины дополнительно бронированы противодроновыми клетками. Артиллерия, беспилотники и ПВО играют критически важную вспомогательную роль. Всего в зоне вторжения и вокруг нее может находиться до 10 000 украинских солдат.

«Все еще есть значительный шанс, что украинская операция обернется против ее планировщиков. Если украинские бригады опередят свою артиллерию, ПВО и логистику, они могут оказаться одни и безоружными глубоко внутри Курской области. Киев рискует тысячами солдат, которых не сможет легко заменить», — комментирует Forbes.

ДОПОЛНЕНО — 00:10:19

Обстановка на Курском направлении стремительно обостряется. Киевское руководство, похоже, решило идти ва-банк, наращивая военные силы на захваченном плацдарме в Курской области. В течение дня вражеские подразделения усилили давление на Коренево, используя артиллерию и активно вводя мотопехоту и бронетехнику. Скорее всего, вчера с наступлением темноты, противник продолжил атаки с целью овладеть участком дороги к Рыльску, а не на захват самого Коренева.

В Судже ситуация остаётся нестабильной: город разделён по реке, обе стороны не обладают достаточными силами для полного контроля населенного пункта. На других участках российские контрудары сдерживают противника, но не могут его отбросить. Ситуация усложняется тем, что резервы ВСУ ближе, и их интенсивное введение меняет баланс сил в их пользу. Однако стоит понимать, что резервы ВСУ на этом направлении ограничены а наша авиация и артиллерия без дела не сидит. Также отмечены признаки подготовки вражеской группировки к заходу на российскую территорию в районе Глухова-Рыльска.

Следим за развитием событий…

Удар ВСУ в Курской области в вопросах и ответах - обзор 'Военная хроника' 🔺С 6 августа обсуждается несколько ключевых моментов, сопровождающих операцию украинской армии. Эти данные в дальнейшем помогут восстановить хронологию событий и понять механику нападения. Удар заметили или не заметили? Курская область — Основную ставку ВСУ делали на скорость удара, а не на его плотность, и этот расчёт сработал. К тому же с учётом двух проваленных операций в Белгородской области (где цель была такая же — зайти и наделать кучу фото и видео) провал курской операции в самом её начале означал бы удар по репутации Киева в целом и главкома ВСУ Сырского в частности. Для прорыва на небольшом участке границы были подготовлены серьёзная группировка, силы прикрытия и артиллерия, благодаря чему ВСУ удалось пробить коридор и организовать точку входа. Имела ли место недооценка боевого потенциала украинской армии — станет понятно в ближайшее время, однако кадры с украинскими танками и машинами разминирования, проходящими границу Курской области, говорят о том, что наблюдение за этим участком велось. Узнайте больше: Прорыв ВСУ в Курскую область: что происходит и чего ожидать Сколько войск задействовали ВСУ? 8 августа МО РФ сообщило, что потери украинских войск, на участке Курская область, составили 945 человек. Однако речь, предположительно, идёт лишь об уничтожении сил первого эшелона и некоторых украинских ДРГ из состава батальонно-тактической группы, заходившей через границу 6 августа. С учётом того что заходы людей и техники осуществлялись волнами, в общей сложности ВСУ могли задействовать примерно две — две с половиной батальонно-тактические группы или 1,2—1,5 тыс. человек, не считая сил прикрытия. Но и эта цифра может оказаться неокончательной. Как ВСУ удалось пройти границу? Неприятная правда состоит в том, что выводы после двух набегов на Белгородскую область сделали не только ВС РФ, но и ВСУ. Если в прошлые разы пробиться через минные поля смогли далеко не все группы ГУР и РДК* (* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.), то в этот раз была организована проработанная войсковая операция, для которой привлекли много инженерной техники. Небольшого разминированного коридора хватило, чтобы завести колонну и дальше развить удар. Где сейчас идут бои? Суджа — север и северо-запад за городом, а также около соседних Рубанщины и Гоголевки;

Меловой (к югу от Суджи) — ВСУ засели в посадках, оттуда их достаёт реактивная артиллерия «северных»;

Никольский (район Малой Локни).

Снагость — Любимовка — ситуация неоднозначная. Активность есть, но в каком масштабе пока непонятно. Курская область — Сколько продлится операция против ВСУ? Быстрой стабилизации боевой обстановки в Курской области ожидать не стоит. Подразделения ВС РФ продолжают развёртывание и ввод резервов, однако ВСУ огрызаются со своей стороны границы при помощи артиллерии, также по области осталось несколько крупных очагов сопротивления, на зачистку которых понадобится время. Не исключено, что ВСУ могут задействовать дополнительные силы, чтобы попытаться сохранить за собой инициативу хотя бы на какой-то короткий период. Медийные подразделения ВСУ сейчас активно заваливают интернет фейками о том, что контролируют Суджу и ряд других населённых пунктов, — это косвенно говорит о нарастающих проблемах на фронте и необходимости поддерживать операцию информационно.

Новости СВО на Украине. Коротко о главном — 10.08.24

Авдеевское направление

Российские войска продвинулись на километр севернее Лозоватского, вытеснив украинские силы из Сергеевки и Лисичного, а в Ивановке завершают зачистку села. Также продолжается наступление в сторону Гродовки и ведутся бои в районе Карловского водохранилища.

Торецкое направление

Ситуация на этом участке фронта остаётся без изменений. Бои продолжаются в районе Новгородского (Нью-Йорк), где российские силы методично разрушают украинские опорные пункты.

Артемовское направление

Здесь российские войска продвинулись на 500 метров в жилом районе мкр Октябрьский в Часов Яре на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс.

Херсонское направление

Украинские войска снова предприняли попытку высадки на Кинбурнской косе, стремясь взять реванш за недавнюю неудачу на Тендеровской косе. Однако и на этот раз ВСУ потерпели неудачу: российские силы уничтожили две лодки и весь десант противника. Бои в этом районе продолжаются, встречные атаки и контратаки создают напряжённую обстановку, а украинские войска активно используют беспилотники, чтобы сорвать российские операции.

Запорожское направление

На этом участке фронта в течение суток активных боевых действий на земле не велось. Украинская сторона сосредоточилась на аэроразведке вдоль линии фронта от Васильевки до Мирного, тогда как российская артиллерия наносила удары по скоплениям украинских войск на Ореховском направлении.

Южно-Донецкое направление

Здесь ВСУ пытались контратаковать позиции российских войск, которые продвигаются на север от Урожайного. Эти попытки украинской армии были безуспешны, однако ВСУ продолжили подтягивать резервы из Благодатного, что свидетельствует о намерении продолжить борьбу на этом участке.

Донецкое направление

Российские ВКС нанесли мощный удар по Константиновке, крупному логистическому хабу ВСУ. Удар пришёлся по зданию гипермаркета, который использовался для доставки боеприпасов и амуниции. К сожалению, среди мирного населения есть жертвы. Также продолжаются ожесточённые бои в Марьинском районе, где российские силы атакуют позиции ВСУ при поддержке артиллерии и беспилотников.

Северское направление

Российские войска продолжают наступление в Переездном, куда ВСУ подтягивают резервы, чтобы предотвратить создание «огневого мешка» для своих войск, находящихся западнее Кременной и Лисичанска. Авиация РФ нанесла удары по пунктам дислокации противника в Верхнекаменском.

Краснолиманское направление

Российские войска продвинулись западнее Карамзиновки, продолжая наступление выше Нововодяного. В районе Грековки была уничтожена ракетная установка «Град» ВСУ.

Харьковское направление

В Волчанске российские ТОСы ведут огонь по пехоте ВСУ, а в Сотницком Казачке украинские войска пытаются перебросить подкрепление из Гурьева Казачка. Поступают сведения об освобождении Лукашовки, откуда ранее украинские разведгруппы пытались проникнуть на территорию Белгородской области.

Удары по Сумской и Харьковской областям

Авиация РФ продолжает наносить удары по объектам в Сумской и Харьковской областях. В Сумской области подверглись ударам Глуховский район, Мирополье и Юнаковка, а в Харьковской — Берислав и другие населённые пункты.

Что говорит противник

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 млн.

Из имеющихся в наличии запасов армии США будут переданы:

ПЗРК Stinger;

Боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105 мм артиллерийские снаряды;

Многофункциональные радары;

ПТРК TOW;

ПТРК Javelin и противотанковые гранатометы AT-4;

Санитарные машины на базе HMMWV;

Патроны для стрелкового оружия;

Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

Неназванное оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

Запчасти и другое вспомогательное оборудование.

Карта боевых действий СВО на Украине 10.08.24 сегодня, онлайн. Курская область

По данным портала LostArmour.info ;

Узнайте больше — День Первый (07.08.24) , День Второй (08.08.24) , День Третий (09.08.24).

Специальная военная операция на Украине — Здесь.

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