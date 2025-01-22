Курская область. Ситуация на 22.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Курском направлении российские войска продолжают продвигаться вперёд. В населённом пункте Никольское наши подразделения окончательно закрепились, выбив противника из тщательно укреплённых позиций. Наступление сопровождалось ожесточёнными боями, но грамотная координация и уверенные действия позволили прорвать линию обороны неприятеля. Кроме того, артиллерия поддерживала штурм, обеспечив точные удары по вражеским укреплениям. На других участках направления фиксируется высокая активность боёв, но значительных изменений линии фронта не произошло.

Курское направление. Сводка СВО от 22.01.25

В районе Никольского российские подразделения закрепились на новых позициях, освободив территорию от присутствия противника. Несмотря на обстрелы со стороны неприятеля, его попытки вернуть утраченные рубежи оказались безуспешными. Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы гражданских объектов. В посёлке Коренево от обстрела пострадал мирный житель, что подчёркивает характер ведения войны с их стороны.

Важный рубеж – населённый пункт Николаево-Дарьино – перешёл под полный контроль наших сил. Штурмовые подразделения, несмотря на плотное сопротивление противника, смогли зачистить этот район. Особую сложность представляло форсирование реки Снагость, но успешные действия позволили перерезать пути снабжения неприятеля. Теперь российские войска ведут разведку и наносят точечные удары по вражеским тылам. Контроль за Николаево-Дарьино усиливает наше положение вдоль главной дороги, ведущей к государственной границе.

Сражения за населённый пункт Куриловка, расположенный на западном берегу реки Суджа, остаются одними из самых интенсивных. Противник осознаёт стратегическую важность этой точки и пытается удержать её любой ценой. Наши силы продолжают наступление, стремясь окружить неприятеля в этом районе. В соседних районах, таких как Погребки и Малая Локня, также отмечаются боевые столкновения. Однако ключевая цель – взять Куриловку – остаётся приоритетной.

На одном из ключевых участков фронта был практически полностью уничтожен тридцать второй отдельный стрелковый батальон украинских войск, входивший в состав сорок первой бригады. Это подразделение удерживало позиции в районах Новоивановки и Русского Поречного, но оказалось под плотным огнём российской артиллерии. Потери противника исчисляются десятками, многие солдаты числятся пропавшими без вести. Такое развитие событий серьёзно подрывает боеспособность украинских сил в этом секторе.

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Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52870 военнослужащих, 304 танка, 232 боевые машины пехоты, 174 бронетранспортера, 1572 боевые бронированные машины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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