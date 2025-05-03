Курское и Сумское направление сегодня. Новости СВО. Карта и сводка СВО

Курское и Сумское направление сегодня. Ситуация на 03.05.25, Карта и сводка СВО. Сегодня поговорим о приграничье Курской и Сумской областей где продолжается активная фаза операции по созданию буферной зоны. Российская армия ведет наступление сразу по нескольким направлениям, используя мобильные штурмовые группы, артиллерию и авиацию. Коротко о главном.

Курское и Сумское направление сегодня. Ситуация на 03.05.25, Карта и сводка СВО

На Сумском направлении одним из ключевых успехов последних дней стало взятие под контроль большей части населенного пункта Беловоды. Здесь работает 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая вела упорные бои за каждый дом и улицу. Всё давалось очень нелегко. Хотя заявления о полном контроле над селом пока не подтверждены официально, тем не менее, продвижение по населенному пункту очевидно и продолжается.

Параллельно идут активные штурмовые действия в районе Водолаги и Локни, где противник оказывает жёсткое сопротивление. Тем не менее, наши подразделения расширяют зону контроля, продвигаясь западнее Локни в направлении Яблоновки, выходя во фланг Локне и Юнаковке.

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ВСУ перебрасывают в этот район дополнительные бригады, пытаясь стабилизировать фронт и остановить продвижение российских войск. Особую ставку они делают на взятие под контроль Басовки, которая штурмуется ими уже в который раз. По сути, село превратилось в символ упорных но безуспешных контратак, которые сжигают и без того скудные резервы неприятеля.

Российская авиация активно использует ФАБ-500, артиллерия накрывает скопления украинской пехоты, отмечается высокая плотность использования ударных дронов. По сообщениям самих украинских бойцов, любое перемещение фиксируется и оперативно подавляется.

В районе Олешни наши войска прорвали границу и закрепились, несмотря на отчаянное сопротивление. Южнее идут тяжёлые бои, ВСУ несут серьёзные потери. Российская армия продолжает уверенное продвижение в Сумской области, формируя полосу безопасности и закрепляясь на новых позициях. Противник теряют плацдармы, вынужден спешно перебрасывать резервы, что снижает их маневренность и ослабляет другие участки фронта, последние события на Покровском направлении, явное тому подтверждение.

Восточнее, на Курском направлении, успешно завершена зачистка Горналя — последнего населённого пункта на российской стороне границы, после чего операция в районе Курска фактически завершена. При этом продолжаются локальные боестолкновения где фиксируется активность небольших украинских ДРГ, укрывающихся в лесополосах у Гуево и Олешни. Есть данные, что около двух сотен украинских бойцов с двадцатого апреля находятся в отрыве от основных сил в лесах у Гуево.

Без связи, провизии и боекомплекта, они не могут отойти к своим через реку Псёл, скованные боями и неся потери от ежедневного воздействия нашей артиллерии и дронов. Несмотря на тактическую бесперспективность, этот фактор активно используется Киевом в пропаганде как попытка «удержания» участков на российской стороне.

Пару слов о Белгородском направлении, где продолжаются бои в приграничной зоне у населенных пунктов Поповка и Демидовка.

Неприятель смог занять позиции в лесных массивах севернее Поповки, но приблизиться как к ней, так и Демидовке, несмотря на предпринимаемые попытки, у ВСУ не получается из-за огневого контроля российскими войсками всех подступов к населенным пунктам и мониторинга местности дронами ВС РФ. На данном направлении за прошедшие сутки Северянами уничтожено шесть единиц вражеской техники.

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📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 661 самолет,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 51 562 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 833 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 536 боевых машин реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 602 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 34 087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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