Land Cruiser Prado — настоящий подарок для настоящих мужчин – защитников Отечества

Конечно же, дорог не сам подарок, дорого внимание. К тому же 23 февраля нынче воспринимается как некий абстрактный «мужской день», подарки к которому могут быть сведены к бюджетному варианту: «носки-дезодорант-гель для бритья». Но мужчины, в особенности настоящие защитники Отечества – они же как дети. Им необходимы свои «взрослые» игрушки. И уж в ряду всех этих «железяк», на колесах и без, уж поверьте, вариант нового авто будет, поистине, царским подарком.

А если мы заговорили о настоящем авто, добро пожаловать на страницу https://toyota-kuntsevo.ru – на ней можно познакомиться с несомненным лидером мужских подарков — Land Cruiser Prado.

Почему стоит присмотреться именно к этому представителю многочисленного семейства Toyota? Весомых поводов, как минимум, три:

Во-первых, Land Cruiser Prado – один из лидеров продаж 2019 года. Популярность основана на соотношениях: цена – качество и престиж – надежность.

Во-вторых, это один из самых брутальных (внешне) рамных внедорожников, но с нежной душой 2,8-литрового 177-сильного турбодизеля.

В-третьих, не пропустите царское предложение на сайте Техцентра Кунцево. Специальная цена – для настоящих защитников Отечества. Всего-то от 13 100 рублей в месяц.

Условия предложения и действующие акции можно уточнить сразу же, в режиме онлайн, достаточно указать телефон для обратной связи и ждите звонок в течение… 26 секунд. Здесь же можно ознакомиться со всеми техническими характеристиками и комплектацией модельного ряда, определиться с цветом, двигателем, топливом, подарками. Здесь же доступны: запись на тест-драйв и кредитный калькулятор. Все условия просты и прозрачны, было бы желание.

Еще одна немаловажная причина для такого шикарного подарка: Land Cruiser Prado – не просто внедорожник, а стильный внедорожник. Японские мастера продумали все «мелочи». Эргономичное управление, грамотное расположение кнопок и панели управления, компьютерные «мозги» и самая современная электронная «начинка». Смарт-система «запомнит» манеру езды хозяина, круиз-контроль выберет оптимальный скоростной режим, система отслеживания дорожной разметки не позволит «глупо нарушить».

Несомненное достоинство авто – экономичный (на фоне «собратьев») расход топлива, стильный дизайн и лучшая приспособленность для «жизни в городе». Прекрасный вариант для «комбинированного маршрута»: в сити-пробках, на скоростной трассе, по бездорожью «на природе». Не так уж и мало, чтобы задуматься: а не осчастливить ли настоящего защитника Отечества настоящим подарком?