Ликбез: какие схемы обмана используют кибермошенники, «работая» с детьми

ВТБ фиксирует рост случаев обмана детей со стороны злоумышленников. Мошенники запугивают их через телефонные звонки и используют видеоигры для получения данных банковских карт, говорится в сообщении банка.

Первая из наиболее распространенных схем — запугивание через звонки. Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.

Еще один способ обмана — через игры. В этом сценарии мошенники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «приза». Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox.

Третья схема — удаленное управление устройствами. Под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

В последнее время мошенники все чаще используют изощренные методы, чтобы обмануть не только взрослых, но и детей, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Запугивание через телефонные звонки, когда злоумышленники могут представляться сотрудниками банков или правоохранительных органов, становится особенно опасным. Дети, не обладающие достаточным жизненным опытом и финансовой грамотностью, могут легко поддаться на уловки мошенников, передав им данные банковских карт своих родителей или совершив платежи. Особое внимание привлекает использование видеоигр, где дети чувствуют себя в безопасности, но могут сталкиваться с псевдо-акциями или предложениями, которые требуют ввода конфиденциальной информации, — отмечает депутат.

Не менее популярный способ обмана детей — использование в этих целях социальных сетей.

Мошенники создают поддельные аккаунты, представляясь сверстниками или известными блогерами, чтобы завоевать доверие ребенка. Затем они могут просить деньги для «помощи» или убеждать передать данные карты под видом «подарка». Авторы другой схемы предлагают ребенку подписаться на «эксклюзивный курс» или приобрести материалы для учебы, при этом деньги родителей списываются мошенниками. Также широко применяется рассылка вредоносных ссылок и фишинговых сайтов, которые копируют известные платформы. При попытке войти на такие сайты злоумышленники получают доступ к аккаунтам и личной информации, — сказал Немкин.

Наконец, мошенники могут использовать шантаж: если ребенок случайно раскрывает личные данные или фото, их применяют для запугивания и требования денег, добавил парламентарий.

Чтобы противостоять угрозам, крайне важно повышать финансовую и цифровую грамотность детей с раннего возраста. Родителям следует объяснять детям, как распознавать мошенников, и регулярно обсуждать правила безопасного поведения в интернете и при использовании телефона. Банки также должны усиливать меры защиты, внедряя инструменты, которые позволяют быстро блокировать подозрительные операции, особенно те, которые совершаются несовершеннолетними.

Вопрос защиты детей от финансового мошенничества требует комплексного подхода, включающего просвещение, технические меры и активное участие родителей, — заключил Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

голоса Оцените материал

Просмотры: 12