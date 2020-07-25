Ликбез от «Крыммедстрах»: летний отпуск и полис ОМС. Что важно знать

С постепенным снятием ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, и началом курортного сезона россияне начали задумываться о поездках в отпуск. Но, наслаждаясь приятными моментами отдыха, ненужно забывать и о своём здоровье.

Отправляясь в отпуск, рекомендуют специалисты страховой компании «Крыммедстрах», возьмите с собой средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики), и, конечно,полис обязательного медицинского страхования. Полис ОМС подтверждает право на получение бесплатной медицинской помощи, поэтому при обращении в больницу или поликлинику его необходимо иметь с собой.

На какое лечение по полису ОМС можно рассчитывать, находясь «в гостях»?

Самые распространенные на отдыхе проблемы – зубная боль, ушибы, отравления, аллергия или обострение хронических заболеваний– могут быть решены по полису ОМС. За пределами родного региона, в котором человек получил полис ОМС,можно рассчитывать на получение медицинской помощи по базовойпрограмме ОМС, куда входят практически все заболевания, кроме заболеваний, передаваемых половым путём, психических расстройств, туберкулёза и СПИД (ВИЧ). В базовую программу ОМС входит и программа ведения беременности, роды и послеродовый период.

В какие больницы можно обращаться?

Как правило, все городские и районные больницы работают в системе ОМС и окажут вам помощь по полису. Но не все «частники» могут сделать это. Полный перечень тех медицинских организаций, куда можно обратиться с полисом, можно найти на сайтах территориальных фондов ОМС или страховых компаний, которые работают в этом регионе.

Если в больнице не принимают

Если вам отказывают в оказании медицинской помощипо полису ОМС, стоит обратиться к руководству медицинской организации. Если это не помогло,звоните в Контакт-центр ОМС, который функционирует в каждом регионе. Телефоны Контакт-центра конкретного региона можно узнать, зайдя на сайт Федерального фонда ОМС .

ВАЖНО

Экстренную помощь можно получить и без полиса ОМС. При угрозе жизни, включая потери сознания, боли в сердце, травмы, роды,любая медицинская организация обязана оказать человеку помощь, даже если у него вообще нет полиса.

Стоит напомнить

Если в поликлинике или больнице от вас требуют перерегистрировать свой полис в местной страховой компании, объясните, что вы приехали на отдых, а не для постоянного проживания, поэтому согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»не обязаны это делать.