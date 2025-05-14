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Лицею Крымской весны присвоен статус Академии ШкИБ
иллюстрация: пресс-служба Министерства финансов РК

Лицею Крымской весны присвоен статус Академии ШкИБ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:28 14.05.2025

Четырем школам России, в том числе и Лицею Крымской весны, присвоен статус Академии ШкИБ. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, статус «Академия ШкИБ» присваивается НИФИ Минфина России с 2024 года за значимую педагогическую и научно-методическую работу при реализации практик школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ). В 2025 году проводился открытый прием заявок от общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования для получения статуса. Наряду с Лицеем Крымской весны экспертной комиссией определены еще 3 общеобразовательных организаций, соответствующих конкурсным критериям: МАОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ), МБОУ «Лицей №124 имени подполковника полиции Лазутина Д.А» (городской округ Самара, Самарская область),  МБОУ «Кириковская средняя школа» (Красноярский край).

Команда лицея активно участвует в реализации технологии ШкИБ в республике, и по праву считается лидером в этой области.  В лицее ШкИБ стал частью воспитательной работы, а обучающиеся принимают активное участие в запуске ШкИБ с самых первых дней. В свою очередь педагоги школы последовательно реализовывают воспитательную стратегию, создавая все условия для освоения школьниками основ финансовой грамотности.

Очень горжусь тем, что одна из лучших крымских школ в числе первых по России получила статус «Академия ШкИБ». Теперь Лицей Крымской весны, как и другие Академии ШкИБ в течение трех лет будут способствовать формированию профессионального сообщества в субъектах федерации, развитию взаимодействия школ с органами управления образованием и развёртыванию методической работы по стандарту школьного инициативного бюджетирования, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Справка: Ранее статус «Академии ШкИБ» получили МАОУ СОШ №7 (г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и МБОУ СОШ №44 (г. Кострома, Костромская область). 

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источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК

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