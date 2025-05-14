Лицею Крымской весны присвоен статус Академии ШкИБ

Справка: Ранее статус «Академии ШкИБ» получили МАОУ СОШ №7 (г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) и МБОУ СОШ №44 (г. Кострома, Костромская область).

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК