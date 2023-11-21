Лучше «Таврии» только Крым: скоростной и бюджетный поезд для комфортного семейного отдыха

Крымский полуостров издавна манил к себе путешественников со всех уголков России. Живописная природа, гостеприимство местных жителей, богатое историческое наследие и мягкий климат делают Крым одним из самых популярных направлений для туризма и отдыха.

Один из традиционных и в то же время комфортабельных способов добраться в Крым из Москвы – воспользоваться легендарным фирменным поездом “Таврия”. Уже несколько десятилетий этот экспресс курсирует между российской столицей и Симферополем. За это время у “Таврии” появилось много преданных поклонников среди туристов.

Маршруты поездов Таврия в Крым

Поезда «Таврия» курсируют из Москвы до Симферополя по двум основным маршрутам в зависимости от вокзала отправления в столице России.

C Павелецкого вокзала по четным числам отправляются комфортабельные составы No175Х и 177Х. Экспрессы следуют через Тулу, Орел, Курск, Харьков, делая остановки в 27 и 29 городах соответственно. Протяженность маршрута поезда 177Х составляет около 1730 км.

В нечетные дни графика отправления придерживаются поезда «Таврия» с Казанского вокзала. Это экспрессы No028Ч, 092М, 160Щ, 166Х со станциями по пути в Рязани, Лисках, Воронеже и Ростове-на-Дону. Наименьшее количество остановок (13) у самого скоростного поезда 028Ч протяженностью почти 1300 км.

Все маршруты проходят через живописные российские просторы, при этом в кратчайшие сроки доставляя пассажиров на полуостров. Комфортабельные вагоны позволяют насладиться пейзажами во время пути.

Благодаря разветвленной системе маршрутов «Таврии», можно подобрать оптимальный вариант отправления из Москвы в Крым в удобный день недели и с желаемым количеством промежуточных остановок.

Доступные цены на билеты на поезд в Крым делают “Таврию” привлекательным вариантом для семей с детьми.

Стоимость билетов на поезд в Крым

Несмотря на статус фирменного и скоростного поезда, билеты на “Таврию” стоят весьма разумно. Это одно из главных преимуществ перед обычными составами.

В плацкартных вагонах даже в летний сезон можно купить билет всего от 4727 рублей за поездку из Москвы в Симферополь. Для сравнения, в обычных фирменных поездах аналогичное место обойдется минимум от 5500 рублей.

Стоимость же билетов в купейных вагонах “Таврии” начинается от 8188 рублей. Это примерно на 1000 рублей дешевле, чем у конкурентов при сопоставимом уровне сервиса.

Гибкая система скидок позволяет дополнительно сэкономить на билетах в Крым для социальных и льготных категорий граждан.

Таким образом, комфорт и скорость поездки в фирменных вагонах “Таврии” обойдутся ненамного дороже, чем в обычных составах, но существенно выиграют в качестве.

Путешественники могут выбрать оптимальный класс вагона и забронировать жд билеты в Симферополь на поезд “Таврия” на удобную для себя дату.

Комфорт в дороге

Путешествие в Крым на поезде Таврия – это всегда комфортно и безопасно. В вагонах есть wi-fi, развлекательная система Таврия Медиа, информационные табло.

Между вагонами расположены герметичные переходы. Окна закрыты стеклопакетами. В купе установлены кондиционеры, есть кулеры с водой.

Современные биотуалеты оборудованы системой вакуумного сбора отходов. Датчики следят за давлением в системах жизнеобеспечения. Видеокамеры и другие средства безопасности работают круглосуточно.

Приятный бонус – в некоторых классах обслуживания можно бесплатно провезти домашнего питомца. Это станет приятным плюсом для всей семьи.

Выводы

Итак, путешествие в Крым на фирменном поезде Таврия – отличный выбор для комфортного перемещения большой компанией. Современный подвижной состав, разные классы обслуживания, дополнительные услуги сделают дорогу приятным приключением. А по прибытии на полуостров вас ждут незабываемые впечатления от отдыха в этом удивительном регионе.