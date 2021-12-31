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Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым

Министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:37 31.12.2021

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом, самым светлым семейным праздником, и приближающимся Рождеством Христовым!

В уходящем году органами внутренних дел многое сделано для укрепления правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан. Хочу поблагодарить весь личный состав за самоотверженную работу и верность долгу.

Самую сердечную благодарность выражаю вашим семьям и близким, которые всегда рядом – разделяют вашу радость и поддерживают в любых испытаниях. Крепкого здоровья ветеранам МВД, которые на протяжении многих лет остаются примером мужества и чести для нового поколения.

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Особенно хочу отметить и поздравить тех, кто встретит новогоднюю ночь на службе, будет обеспечивать порядок и спокойный отдых наших граждан в эти праздничные дни.

Желаю всем, чтобы наступающий 2022 год стал годом профессиональных успехов, а для каждого из вас – годом новых достижений и семейного благополучия.

Искренне желаю вам всего самого доброго в этом году. Здоровья, счастья, любви, тепла домашнего очага и благополучия. Пусть сбываются все мечты и желания, оправдываются надежды!

Счастливого вам Нового года и сказочного Рождества!

 

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