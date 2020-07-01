Минкурортов Крыма проводит консультационные выезды на объекты размещения

Представители минкурортов Крыма, минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций регионов, вошедшие в рабочие группы, проводят консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, на сегодняшний день объекты размещения продолжают подавать обязательства на портал правительства РК о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приму туристов.

На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований, — отметил министр.

По его мнению, в июле Крым может посетить около 1,5 млн. туристов, и внимательное отношение к здоровью будет зависеть как от принимающей стороны, так и от самих гостей.

Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его пребывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха. Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона, для всего Крыма, — подчеркнул Волченко.

Подробнее о начале курортного сезона в Крыму — ЗДЕСЬ.