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Минкурортов Крыма проводит консультационные выезды на объекты размещения
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Минкурортов Крыма проводит консультационные выезды на объекты размещения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 18:44 01.07.2020

Представители минкурортов Крыма, минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций регионов, вошедшие в рабочие группы,  проводят консультационные выезды  и проверки  объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам,  на сегодняшний день объекты  размещения продолжают подавать  обязательства на портал правительства РК о соблюдении актуальных рекомендаций Роспотребнадзора к приму туристов.

На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной  дистанции в общепите,  местах общего пользования. На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований, — отметил министр.

По его мнению, в июле Крым может посетить около 1,5 млн. туристов, и  внимательное отношение к здоровью будет зависеть как от принимающей стороны, так и от самих гостей.

Информирование каждого гостя о соблюдении мер безопасности в местах общего пользования, о действии на территории республики режима повышенной готовности мы должны начинать с момента его пребывания в Крым и на протяжении всего времени отдыха. Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и  солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона, для всего Крыма, — подчеркнул Волченко.

Подробнее о начале курортного сезона в Крыму — ЗДЕСЬ.

Минкурортов Крыма проводит консультационные выезды на объекты размещения

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