Минобороны России впервые обнародовало данные о потерях НАШИХ

О потерях.

Сегодня, в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обнародовал официальные данные по потерям в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Вооруженные Силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Всего за время операции поражено 1 533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция.

Кроме того, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.

Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными.

Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1 597 наших товарищей получили ранения. Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют, — заявил Игорь Конашенков.

Он подчеркнул: распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, — это целенаправленная дезинформация.

Истинная информация на фронте такова.

ЛНР установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки.

Группировка войск ДНР сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское.

Вооруженными Силами Российской Федерации взяты под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.

Вооруженные Силы Российской Федерации принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

Националистические батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, включая реактивные системы залпового огня, в жилых кварталах, готовят провокации, прикрываясь мирными жителями. В городе Мариуполь боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». Жители города продолжают работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя. Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино. Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают. Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин, — заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Что творят небратья.

И еще новости от оборонного ведомства. Заметьте, официальная информация… Но она шокирует.

В Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород. По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия. Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии. И отправить их домой с территории России своими военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.

Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены 3 так называемых «джихад-мобиля», начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнем российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемета «джихад-мобили» и боевики были уничтожены, — рассказал Игорь Конашенков.

Наши – герои!

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.

Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80), а также более 90 националистов. Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще 2 танка противника, — отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена.

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