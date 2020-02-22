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МинЖКХ Крыма планирует заменить 54 километра изношенных тепловых сетей
Фото: минЖКХ РК

МинЖКХ Крыма планирует заменить 54 километра изношенных тепловых сетей

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 8:39 22.02.2020

В текущем году ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» заменит 54 километра изношенных тепловых сетей. На эти цели предусмотрено 99 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель министра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев.

Сейчас в Республике Крым эксплуатируется более одной тысячи километров тепловых сетей. Процент их износа порядка 81 процента. Наиболее проблемная ситуация с сетями централизованного отопления в городе Ялте. Она обусловлена не только их изношенностью, а и сложным городским рельефом, – отметил замминистра.

Энвер Аблаев напомнил, что в рамках выполнения производственной программы в 2019 году сотрудники ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» заменили 39 километров сетей теплоснабжения. На эти цели потрачено 64 миллиона рублей.

МинЖКХ Крыма планирует заменить 54 километра изношенных тепловых сетей

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