Мнение: проблемы Крыма нужно решать силой

Никакие западные организации, и ООН в том числе, не способны заставить Украину возобновить подачу воды в Крым. Такое мнение в эфире телеканала «Первый Севастопольский» выразил экс-депутат Верховной рады, ныне живущий в Крыму Олег Царев. Мало того, по мнению политика, проблема блокады может быть решена только силовым путем. Фатальной ошибкой было останавливать наступление ополчения, не дав ему создать сухопутный коридор от Донбасса до Крыма.
Через ОБСЕ и через ООН мы ничего не решим. Посмотрите, как действует Турция, Саудовская Аравия, другие страны. Все очень жестко отслеживают свои интересы и не оглядываются. Мы все время оглядываемся, что скажет Запад, мы для Запада проводим Олимпиады, «круглые столы», разрабатываем очень мощные вооружения для того, чтобы «с нами считались». А ориентироваться надо на наши интересы и меньше смотреть, кто и что будет думать.
Я великолепно помню ситуацию, был на Донбассе, когда дорога с Мариуполя была просто парализована, когда шло наступление ополчения. Весь этот «Правый сектор» с награбленным добром, погруженным на грузовики, забили всю трассу, город был полностью пустой, они полностью освободили его – наши отряды ополченцев заходили в город и получили четкую команду покинуть его, что надо выдерживать «Минские соглашения», не надо эскалации. А ведь был всего лишь один шаг для того, чтобы дойти до Херсона – и вот, пожалуйста, и пешая дорога на Крым, и подача воды на Крым. Это бы проблему решило, – цитирует Царева «ПолитНавигатор».
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