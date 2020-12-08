Мнение: проблемы Крыма нужно решать силой

Никакие западные организации, и ООН в том числе, не способны заставить Украину возобновить подачу воды в Крым. Такое мнение в эфире телеканала «Первый Севастопольский» выразил экс-депутат Верховной рады, ныне живущий в Крыму Олег Царев. Мало того, по мнению политика, проблема блокады может быть решена только силовым путем. Фатальной ошибкой было останавливать наступление ополчения, не дав ему создать сухопутный коридор от Донбасса до Крыма.

Через ОБСЕ и через ООН мы ничего не решим. Посмотрите, как действует Турция, Саудовская Аравия, другие страны. Все очень жестко отслеживают свои интересы и не оглядываются. Мы все время оглядываемся, что скажет Запад, мы для Запада проводим Олимпиады, «круглые столы», разрабатываем очень мощные вооружения для того, чтобы «с нами считались». А ориентироваться надо на наши интересы и меньше смотреть, кто и что будет думать.