Мнение: все водохранилища Крыма нужно «закольцевать» и свести в единую водную систему

Все водохранилища Крыма было бы логично «собрать» в единую водную систему, закольцевав с помощью водоводов. Такое предложение озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму» завкафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко. По мнению специалиста, с помощью выстраивания такой системы можно было бы рационально оперировать всеми объемами воды, которыми располагает полуостров, а с другой стороны, накапливать те излишки, которые обычно сбрасываются в многоводные годы.

Если обратиться к опыту стран, которые имеют вододефицитные периоды, тот же Израиль например, то 50 лет назад первое мероприятие, которое там было сделано для выхода из кризисной ситуации – это всеизраильский водовод, который соединил между собой все водохранилища, чтобы решать проблемы переброса воды независимо от района, будь то север или юг, и времени года. Нам надо разрабатывать такую схему, чтобы можно было соединить все водохранилища в единую сеть, и все, что выпадает в многоводные годы, собирать в каких-то резервах, — цитирует ученого РИА Новости Крым .

По его словам, в Крыму такой подход вполне логичен, поскольку на территории полуострова есть водохранилища, которые могли бы питать водой больше одного района. Яркий пример – Загорское водохранилище, которое находится в Бахчисарайском районе, в верховьях реки Кача. Оно одновременно могло бы стать альтернативным источником воды для Симферополя, если бы было соединено водоводом с Партизанским водохранилищем. Кстати, эту идею чуть было не реализовали в 1994-м году, во время прошлой большой засухи в Крыму.

Ежегодно, когда у нас большие притоки, часть этой воды просто скидывается в море через специальный сбросовый водовод. В 1994 году, когда был большой вододефицит, было принято решение строить водовод аврально из Загорского водохранилища в Партизанское. Была трасса, был проект, прокладывался водовод. Но не хватило 6 километров до завершения. Потом пошли дожди, и как всегда проблема решилась сама собой. Потом были лихие годы, и было принято решение на правительственном уровне этот водовод просто сдать на металлолом, — вспомнил Илья Николенко.

На данный момент в Республике начато строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до насосной станции Белая. Другой водовод строится в Севастополе: он соединит Чернореченское водохранилище с Кадыковским карьеров, откуда в основной водоем города и будет переброшена вода.