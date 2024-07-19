МВД по РК информирует граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде

МВД по Республике Крым осуществляет предоставление государственных услуг в электронном виде, без потери времени по многим направлениям:

— выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования;

— проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации;

— регистрация автомототранспортных средств;

— подача заявления в Госавтоинспекцию на выдачу и обмен водительского удостоверения;

— предоставление сведений об административных правонарушениях в сфере дорожного движения и др.;

— предоставление адресно-справочной информации;

— регистрационный учет граждан Российской Федерации;

— замена документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

— выдача/ замена документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:

— круглосуточная доступность портала;

— отсутствие очередей, возможность записи на определенное время и дату;

— информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;

— сокращение временных затрат, связанных с получением услуг;

— упрощение процедуры получения государственной и муниципальной услуги;

-доступность в получении информации, связанной с получением государственной услуги.

Госуслуги в электронном виде- это просто, удобно и доступно!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым