МВД по РК информирует граждан о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде

Портал gosuslugi.ru — это федеральная государственная информационная система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам в электронной форме.
МВД по Республике Крым осуществляет предоставление государственных услуг в электронном виде, без потери времени по многим направлениям:
— выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, факта уголовного преследования;
— проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации;
— регистрация автомототранспортных средств;
— подача заявления в Госавтоинспекцию на выдачу и обмен водительского удостоверения;
— предоставление сведений об административных правонарушениях в сфере дорожного движения и др.;
— предоставление адресно-справочной информации;
— регистрационный учет граждан Российской Федерации;
— замена документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
— выдача/ замена документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
— круглосуточная доступность портала;
— отсутствие очередей, возможность записи на определенное время и дату;
— информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
— сокращение временных затрат, связанных с получением услуг;
— упрощение процедуры получения государственной и муниципальной услуги;
-доступность в получении информации, связанной с получением государственной услуги.
Госуслуги в электронном виде- это просто, удобно и доступно!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: МВД России в Крыму