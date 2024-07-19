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На Черноморском флоте тренировались отражать атаки диверсантов
Скриншот: МО РФ

На Черноморском флоте тренировались отражать атаки диверсантов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:00 19.07.2024

На Черноморском флоте прошла тренировка по борьбе с подводными диверсантами и безэкипажными катерами противника.

Экипажи патрульных катеров «Раптор» отработали поиск скоростных малоразмерных целей собственными средствами и во взаимодействии с морской авиацией.

Выявив условные безэкипажные катера, бойцы открыли огонь из артиллерийских автоматических модулей «Управа-Корд» и стрелкового вооружения. Цели были уничтожены на удалении до двух километров от катеров, – рассказали в Минобороны РФ.

Для обнаружения и уничтожения подводных диверсантов противника, а также ликвидации угроз от подводного минирования акватории военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами выполнили подводные спуски для осмотра мест стоянки кораблей и прилегающей акватории.

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