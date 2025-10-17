На этой неделе на Солнце произошло 87 взрывов

Всего с начала текущей недели, то есть немногим более, чем за четверо суток, на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных событий уровня M. Интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8,1, что стало наибольшим значением с середины июня текущего года, – констатировали ученые.

Сейчас максимум всплеска пройден, поскольку запасы свободной солнечной энергии истощены, отметили в Лаборатории. Активность Солнца останется на повышенном уровне до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету, убеждены эксперты.

Риски, связанные со вспышками, считаются на данный момент снятыми полностью. На ближайшие двое суток при этом сохраняются риски для космических аппаратов в связи с возможностью прихода к Земле потоков ускоренных протонов, — проинформировали в Лаборатории.

В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.

источник: РИА Новости Крым