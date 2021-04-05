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На Южном берегу Крыма – «активная фаза» ремонта дорог

На Южном берегу Крыма – «активная фаза» ремонта дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 05.04.2021

В активной ремонтной фазе дорожная сеть Юного берега Крыма. Как сообщили в региональном офисе Главного управления по реализации национальных проектов, автодорожная инфраструктура создается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядная организация ГУП РК «Крымавтодор» выполняет комплекс ремонтных работ на участках южного побережья полуострова по замене дорожного полотна межмуниципального пользования и обустройству прилегающих территорий, — говорится в сообщении.

На Южном берегу Крыма – «активная фаза» ремонта дорог

На участках автодорог «Гончарное — Ялта — Нижняя Ореанда», «Ливадия – Симеиз», «Малый Маяк – Кипарисное», «Малый Маяк – Утес», «Лазурное — Рабочий уголок», «Ялта — Севастополь – Симеиз», «Ялта – Севастополь – Гаспра», «Малый Маяк – Бондаренково» ведутся работы по демонтажу дорожных знаков, не соответствующих нормативным требованиям и установке новых, замене барьерного ограждения и восстановлению дорожной разметки термопластиком, демонтажу бортового камня и установки нового, монтажу тротуаров, фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя покрытия, устройству верхнего слоя покрытия.

На Южном берегу Крыма – «активная фаза» ремонта дорог

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

На Южном берегу Крыма – «активная фаза» ремонта дорог

Фото: Главное управление по реализации национальных проектов.

На Южном берегу Крыма – «активная фаза» ремонта дорог

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