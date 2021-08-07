На площадке «Тавриды» в Крыму открылся новый образовательный заезд «Вкусный джаз»

Новый образовательный заезд «Вкусный джаз» на площадке «Таврида» — это 400 участников из 66 регионов, которые будут учиться, творить и создавать уникальные проекты в арт-школах джазовой музыки, гастрономии, фото- и видеоконтента. Итоговые продукты арт-школ станут результатом коллабораций профессионалов из разных творческих направлений.

На арт-школе джазовой музыки музыканты улучшат навыки исполнительского мастерства, работы в ансамбле, импровизации и пройдут кастинг в Шоу резидентов — одно из ключевых событий фестиваля «Таврида.АРТ», который состоится с 8 по 12 сентября в Крыму. Звукорежиссеры обучатся новым техникам работы со звуком. Менеджеры и продюсеры джазовых проектов и артистов узнают об инструментах продвижения музыкальных коллективов и организации мероприятий. 11 августа на площадке «Тавриды» состоится Гала-концерт совместно с экспертами арт-школы и Игорем Бутманом. Еще одним важным итогом арт-школы станет создание Всероссийского молодежного джазового оркестра, презентация которого состоится на фестивале Sochi Jazz Festival в сентябре 2021 года, — отмечают в пресс-службе арт-кластера «Таврида.АРТ».

Партнером арт-школы джазовой музыки стал Фонд Игоря Бутмана.

По итогам заезда мы создадим первый Всероссийский молодежный джазовый оркестр, который объединит молодых людей со всех концов нашей большой Родины, каждый из которых добавит что-то свое в его звучание. В этом году образовательная программа рассчитана не только на музыкантов, но и на менеджеров – людей, которые занимаются концертами, фестивалями, гастролями артистов, и, конечно же, на звукорежиссеров, без знаний и талантов которых невозможно добиться идеального звучания на живом выступлении и записать музыку, передающую всю палитру джазового исполнения, – говорит саксофонист, Народный артист России, создатель и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

В гастрономический вояж по национальным кухням России отправятся участники арт-школы гастрономии – впервые на «Тавриду» приехали молодые, но уже опытные повара и рестораторы. Они обучатся техникам приготовления национальных блюд и напитков и прокачают знания в области ресторанного бизнеса под руководством ведущих шеф-поваров, рестораторов и виноделов страны. Участники встретятся с Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров; Олегом Сиротой, фермером-сыроваром, руководителем проекта «Народный фермер», председателем Союза сыроваров России; Александром Волковым-Медведевым, шеф-поваром ресторана Ruski ресторанной группы 354 Exclusive Height, и другими.

Программа арт-школы фото- и видеоконтента также построена на коллаборации с другими направлениями заезда. Фотографы, видеографы, режиссеры, медиахудожники и фуд-фотографы проведут фотосессии для джазовых музыкантов, сделают репортажные съемки репетиций, концертов и снимут клипы, а также проведут фуд-съемки совместно с участниками арт-школы гастрономии. Работы будут презентованы на итоговой выставке, которая пройдет на «Тавриде» 12 августа в онлайн- и офлайн-форматах.

Лекции, открытые дискуссии и практикумы проведут Михаил Пунга, режиссер клипов L’One, Feduk, Сюзанны, Юлии Гаврилиной; Сергей Виноградов, генеральный директор WGG Digital Agency; Андрей Дейч, куратор и преподаватель British Higher School of Design и Московской Школы Кино; Елена Давыдова, исполнительный директор Центра современного искусства М’АРС. Лучшим участникам арт-школы предложат пройти обучение и стажировку в Лаборатории медиа – платформе, объединяющей студенческие медиацентры и молодежные СМИ.

На образовательном треке «Компетенции будущего» участники заезда узнают об истории русской культуры, культурном маркетинге, управлении креативными проектами, лидерстве, осознанном потреблении и безопасности. В роли экспертов выступят представители Российской креативной недели, Российского Союза боевых искусств, Академии Stand Up Education и Роскосмоса.

Четвертый образовательный заезд школы лидеров креативной экономики «Меганомика» собрал на площадке арт-кластера «Таврида» министров молодежной политики субъектов РФ и руководителей региональных комитетов по делам молодежи. Слушателями школы стали 22 человека. За пять дней на «Тавриде» они прокачают креативные компетенции и выполнят творческие задания вместе с участниками арт-школ.

Слушателям «Меганомики» предстоит разработать проекты, связанные с реализацией творческого потенциала молодежи в регионах. Визуальным дополнением к проектам станут фото- и видеоматериалы, в которых участники раскроют образ современного молодого человека, – сообщила руководитель образовательных программ школы лидеров креативной экономики «Меганомика» Евгения Слепак.

Напомним, что регистрация участников на фестиваль лидеров изменений «Таврида.АРТ» открыта на сайте до 12 августа. В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Жители Крымского полуострова также смогут посетить фестиваль «Таврида.АРТ» в статусе приглашенных участников, без проживания на площадке.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»