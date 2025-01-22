На пляже «Воронцовские купальни» в Алупке начались ремонтные работы

С ходом работ на пляже «Воронцовские купальни» в Алупке ознакомилась глава администрации Ялты Янина Павленко.
Один из самых популярных пляжей Алупки, «Воронцовские купальни», в активной стадии преображения. Осмотрела ход работ. Напомню, что в советские годы он официально назывался «Городским», а второе «народное» имя обрёл благодаря купальням Графа Воронцова, которые в дореволюционное время располагались неподалёку. И именно здесь завершается лестница от дворца к побережью, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и напомнила, что в украинские времена над пляжем появились летние «избушки на курьих ножках», которые полностью перекрыли проезд, после чего отсыпать пляж после зимних штормов было невозможно.
Янина Павленко добавила, что в исправлении сложившейся ситуации принимает участие главный и надёжный социальный партнёр — «СБЕР», благодаря которому «избушки» были выкуплены и снесены, также здесь прокладывается ещё одна техническая дорога для подъезда техники.
Благоустройство также затронет прилегающий пляж «Детский» и территорию рыбацкой артели «Порт Жорж». К летнему купальному сезону вместо двух маленьких будет 3-4 широких общедоступных пляжных карт. А в перспективе у Алупки появится и своя променадная зона, — отметила глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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