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На пляже «Воронцовские купальни» в Алупке начались ремонтные работы
фото: пресс-служба администрации Ялты

На пляже «Воронцовские купальни» в Алупке начались ремонтные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 23:09 22.01.2025

С ходом работ на пляже «Воронцовские купальни» в Алупке ознакомилась глава администрации Ялты Янина Павленко.

Один из самых популярных пляжей Алупки, «Воронцовские купальни», в активной стадии преображения. Осмотрела ход работ. Напомню, что в советские годы он официально назывался «Городским», а второе «народное» имя обрёл благодаря купальням Графа Воронцова, которые в дореволюционное время располагались неподалёку. И именно здесь завершается лестница от дворца к побережью, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и напомнила, что в украинские времена над пляжем появились летние «избушки на курьих ножках», которые полностью перекрыли проезд, после чего отсыпать пляж после зимних штормов было невозможно. 

Янина Павленко добавила, что в исправлении сложившейся ситуации принимает участие главный и надёжный социальный партнёр — «СБЕР», благодаря которому «избушки» были выкуплены и снесены, также здесь прокладывается ещё одна техническая дорога для подъезда техники.

Благоустройство также затронет прилегающий пляж «Детский» и территорию рыбацкой артели «Порт Жорж». К летнему купальному сезону вместо двух маленьких будет 3-4 широких общедоступных пляжных карт. А в перспективе у Алупки появится и своя променадная зона, — отметила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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