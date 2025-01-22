На пляже «Воронцовские купальни» в Алупке начались ремонтные работы

Янина Павленко добавила, что в исправлении сложившейся ситуации принимает участие главный и надёжный социальный партнёр — «СБЕР», благодаря которому «избушки» были выкуплены и снесены, также здесь прокладывается ещё одна техническая дорога для подъезда техники.

Благоустройство также затронет прилегающий пляж «Детский» и территорию рыбацкой артели «Порт Жорж». К летнему купальному сезону вместо двух маленьких будет 3-4 широких общедоступных пляжных карт. А в перспективе у Алупки появится и своя променадная зона, — отметила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта