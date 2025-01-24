На реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Крыму выделят порядка 8 млрд рублей

Порядка 8 млрд рублей запланировано в 2025 году на реализацию в Республике Крым нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем Telegram-канале заявил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Так, в рамках проекта должно быть благоустроено 77 общественных территорий и мест массового отдыха, включая 7 территорий в городах Армянск, Красноперекопск, Симферополь, Евпатория, Керчь, Бахчисарай и Ялта, определенных через Всероссийское голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.
По информации Сергея Аксёнова, также продолжится работа по улучшению местной дорожной сети.
Уже заключены контракты на 20 участков автодорог общей протяженностью около 172 км и 6 искусственных дорожных сооружений протяженностью более 316 погонных метров, – сообщил Глава Крыма.
Кроме того, в текущем году начнутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт участков трех водоводов и реконструкцию канализационной насосной станции в Алуште.
Сергей Аксёнов напомнил, что новый национальный проект объединяет в себе задачи, которые с 2019 года решались в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».
За этот период введено в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров жилых помещений. Обустроено 432 общественных пространства, из которых 72 – в прошлом году. Реализованы 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это капитальный ремонт площади Советской в Ялте, благоустройство курортного парка «Белые грязи» в Саках, Милютинского парка в Алупке и капремонт Прибрежного парка в Щелкино, – отмечает Глава Крыма.
Помимо этого, с 2019 года в Крыму расселено 1 876 человек из непригодного для проживания жилья; построена улично-дорожная сеть с надземным пешеходным переходом через Объездную дорогу в Симферополе; отремонтировано 239 участков автодорог общей протяженностью более 1,3 тыс. километров; приведено в нормативное состояние 49 искусственных дорожных сооружений общей протяженностью более 2,2 тыс. погонных метров; установлено 360 стационарных камер фото- и видеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма