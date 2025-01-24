На реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Крыму выделят порядка 8 млрд рублей

Помимо этого, с 2019 года в Крыму расселено 1 876 человек из непригодного для проживания жилья; построена улично-дорожная сеть с надземным пешеходным переходом через Объездную дорогу в Симферополе; отремонтировано 239 участков автодорог общей протяженностью более 1,3 тыс. километров; приведено в нормативное состояние 49 искусственных дорожных сооружений общей протяженностью более 2,2 тыс. погонных метров; установлено 360 стационарных камер фото- и видеофиксации для повышения безопасности дорожного движения.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым