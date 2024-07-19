На восстановление растений в Карадагском заповеднике после пожара уйдет 1-4 года

Лиственные растения на территории Карадагского заповедника, пострадавшие во время пожара, восстановятся за 1-2 года, деревья — за 2-4 года, сообщила ТАСС Кандидат биологических наук Людмила Неронова.

Пожар захватил не самые ценные участки Кара-Дага. В основном это участки, близкие к поселку, они уже были в какой-то степени нарушены и находились в состоянии восстановления. Сейчас большинство растений находились в состоянии покоя: наземная их часть отмирает, а живая часть находится внутри почвы. Так как пожар распространялся очень быстро, выжигалась только поверхностная часть растительного покрова. В какой-то степени это помогло, потому что выгорела только лесная подстилка и ветошь, большого вреда он не принес.

Биолог отметила, что из древесной растительности пожары обычно представляют наибольшую опасность для хвойных деревьев, однако их количество на поврежденной территории небольшое. Например, выгоревший можжевельник не восстановится, однако остальные деревья будут восстанавливаться активно, как только пойдут дожди.

Растения восстановятся за быстро, за 1-2 года, деревья-за 2-4 года, — отмечает специалист.

Природный пожар вблизи Коктебеля в Крыму начался днем 15 июля. Его первоначальная площадь составляла 20 га. К утру 16 июля его удалось локализовать на площади 40 га. В связи с сухой и ветреной погодой произошло распространение огня на значительной площади заповедника «Карадагский». Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции установили 50-летнего виновника происшествия: пожар начался из-за возгорания сухой травы от искры во время резки металла болгаркой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Общая площадь пожара составила 44 га, включая сопряженные с заповедником территории.

источник: ТАСС