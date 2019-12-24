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Начальник поезда «Таврия» (Санкт-Петербург — Севастополь) рассказал, как догонял состав
Фото: ВК

Начальник поезда «Таврия» (Санкт-Петербург — Севастополь) рассказал, как догонял состав

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:14 24.12.2019

Накануне мы рассказывали о курьезе, случившемся в момент отправления первого пассажирского поезда в Крым. В тот момент, когда начальник поезда «Таврия» (Санкт-Петербург — Севастополь) доложил по видеосвязи Президенту, что посадка завершена, а все сотрудники поездной бригады находятся на своих местах, сам состав начал движение. Без начальника поезда. «Догоняйте!» — посоветовал Владимир Путин. И тот догнал.

Следующим поездом «Сапсан» мы обогнали поезд номер 7 «Таврия» и встретили его в Угловке. Наш поезд прибывал в 17.13, а мы прибыли в Угловку уже в 16.30, то есть мы еще ждали вас почти 50 минут, — рассказал начальник поезда Александр Калеущенко.

Он отметил, что такое произошло с ним впервые за семь лет его работы.

Я был уверен за свою поездную бригаду, что они справятся. Поэтому я особо не переживал, был с ними на связи постоянно, — рассказал железнодорожник.

Поезд «Таврия» с вагонами купе и плацкарт проедет 2741 километр. Время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя составляет 43,5 часа.

Начальник поезда «Таврия» (Санкт-Петербург — Севастополь) рассказал, как догонял состав

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