Налоговая служба: уточнены тематики по рассмотрению жалоб в упрощенном порядке

С 1 января 2025 года вступила в силу статья 140.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой жалобы налогоплательщиков могут быть рассмотрены в упрощенном порядке. Новый порядок подачи «легкой жалобы» позволит налогоплательщику воспользоваться дополнительной инстанцией досудебной защиты, предоставляя возможность налоговому органу самостоятельно устранить допущенное им нарушение.

Напомним, что срок рассмотрения жалобы в общеустановленном порядке вышестоящим налоговым органом составляет 15 рабочих дней с возможностью продления срока еще на 15 рабочих дней. Срок рассмотрения жалобы в упрощенном порядке сокращен до 7 рабочих дней.

При подаче налогоплательщику нужно указать на необходимость её рассмотрения в порядке, установленном статьей 140.1 НК РФ . В этом случае жалоба направляется в налоговый орган, чьи акты, действия (бездействие) обжалуются.

Следует отметить, что в упрощенном порядке не рассматриваются жалобы на решения, вынесенные в порядке, установленном статьями 101 и 101.4 НК РФ . Выбор тематики осуществляется лицом, подающим жалобу.

Рассмотрение жалоб в упрощенном порядке возможно по следующим тематикам:

01 — требование налогового органа о представлении документов (информации);

02 — требование налогового органа о представлении пояснений;

03 — вызов лица на допрос в качестве свидетеля;

04 — отказ налогового органа в принятии налоговой декларации (расчета);

05 — приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей;

06 — сообщение об отказе в исполнении заявления о распоряжении путем зачета (возврата) суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента;

07 — бездействие налогового органа по зачету (возврату) денежных средств;

08 — требование налогового органа об уплате задолженности;

09 — решение налогового органа о взыскании задолженности;

10 — отказ налогового органа в предоставлении отсрочки или рассрочки;

11 — сальдо единого налогового счета в связи с не учетом (неверным учетом) при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента) налоговой декларации (расчета) (уточненной налоговой декларации (расчета);

12 — сальдо единого налогового счета в связи с не учетом (неверным учетом) судебного акта при формировании совокупной обязанности налогоплательщика (налогового агента);

13 — сальдо единого налогового счета в связи с не учетом (неверным учетом) денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

14 — иные акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц;

«Легкая жалоба» предоставляется только в электронной форме через Личный кабинет физического лица и индивидуального предпринимателя в разделе «Подача жалобы», а юридическими лицами средствами телекоммуникационной связи.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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