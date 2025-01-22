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Налоговая служба: в Севастополе туристический налог не взимается
фото: pxhere.com

Налоговая служба: в Севастополе туристический налог не взимается

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:54 22.01.2025

С 1 января 2025 года в некоторых регионах России начнет действовать туристический налог, который составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах.

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Деньги направят на улучшение городской инфраструктуры, общественных пространств, продвижение туристического бренда регионов. Туристический налог начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице.

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Законодательным органам в регионах дано право принимать решение о целесообразности ввода туристического налога на территории субъекта.

Законодательным собранием города Севастополя решение о вводе такого налога на территории города не принималось, поэтому туристический налог в Севастополе не взимается.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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