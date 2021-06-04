Наталья Поклонская приехала в Форос, пообщаться с местными жителями и крымскими должностными лицами

Должностные лица (в большинстве своем) приезд депутата проигнорировали.

В южнобережном поселке Форос прошла встреча местных жителей с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Разговор получился острым, у людей накопилось немало проблем. Одна из главных – Форосский парк (недавно здесь побывала глава ялтинской администрации Янина Павленко и также рассказала о нареканиях в адрес застройщика).

Люди сообщили об игнорировании требования Главы Республики о запрете строительных работ на территории парка, о беспомощности контрольно-надзорных органов, которые лишены возможности хотя бы попасть на объект. Ну и много было озвучено разных проблем, в частности доступ к морю, отсутствие врачей, сотрудников полиции, а также чистоты и порядка парков, пляжей и Большой Ялты. По каждой проблеме, конечно, подготовлю необходимые запросы. Поэтому зря испугались ведомства, не приехавшие по моему приглашению на встречу с людьми, так как всё равно придётся принимать решение и давать правовую оценку происходящим событиям, — написала Поклонская на своей странице в Facebook .

По словам Поклонской, народ хотел задать вопросы министру экологии Крыма, который заявил о технической ошибке при выдаче разрешения на строительство в парке-памятнике.

Напомним, ранее в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе министр экологии РК Геннадий Нараев сказал :

Наше министерство оказывает более чем 60 видов государственных услуг. То есть, это огромный объем работы. У нас таких обращений каждый день поступает сотни в адрес министерства. Я думаю, ни один исполнитель власти столько услуг не оказывает. Понятно, что бывают какие-то технические ошибки. Но нас регулярно проверяет прокуратура, поправляет, указывает на те ошибки, которые допускают сотрудники.

Однако министр подчеркнул, что ничего незаконного в выданном разрешении не было.

«Незаконная выдача» – это интерпретация журналистов. Министерство ничего незаконного точно не делает и не может делать априори. Да, там были какие-то чисто технические погрешности. Прокуратура указала, сотрудники были наказаны: одному замечание, второму выговор, — пояснил Нараев.

Ошибка – не нарушение? А если их несколько и все «на одну тему»…

На аналогичную техническую ошибку сослались и в администрации Ялты, когда из Росреестра исчезли 123 земельных участка, которые принадлежат людям, оставшимся сегодня без права на собственное жильё. И сегодня подобные «технические ошибки» никого не волнуют, кроме людей, — резюмировала Наталья Поклонская.

По ее словам, по итогам встречи в Форосе будет сформировано несколько депутатских запросов. И уж точно по «ошибкам» чиновников.

Фото: страница Н.Поклонской в Facebook.