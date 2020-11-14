Ни холодно, ни жарко, но максимально комфортно. Как выбрать термобельё

Зима, пожалуй, тот сезон года, когда зачастую приходится выбирать между одеждой красивой, одеждой удобной и одеждой тёплой. И модники уж точно соврать не дадут — нередко этот выбор даётся нелегко, да ещё и проходит под лозунгом «Совместить несовместимое». При этом проблем становится ещё больше, если речь идёт о необходимости подобрать одёжку не для спокойного «выхода в свет», когда из машины в помещение, а в случае планов со статусом «экстрим». Когда предстоит путешествие, длительная прогулка, занятия активным спортом, турпоездка и т.д. Вот уж здесь точно крайне важно не прогадать и подобрать максимально комфортную одежду. И тут, говорят эксперты, есть один секрет: верхняя одежда по сути может быть любой, если под ней — качественное термобельё.

А это термоштаны, термофутболки с короткими и длинными рукавами, комбинезоны, трусы и шорты, предназначенные для обеспечения влагоотведения и теплосохранения — узнать больше. Такие изделия, сконструированные с учётом анатомических особенностей тела человека, созданные из специальных материалов, способны в буквальном смысле слова «не парить», если жарко, и удерживать тепло, если холодно.

Хорошая новость в том, что сегодня подобрать качественное термобельё — как для взрослого, так и для ребёнка — не составляет особого труда. Предложений много. Однако, отмечают специалисты, чтобы сделать по-настоящему адекватный выбор, стоит уяснить несколько основополагающих моментов. В частности, при выборе изделий, надо определиться не только с материалами и размером, но и с задачами, которые будете решать с помощью такого белья. Кроме того, важно знать, каким образом выполняется проверка качества вещей.

Грамотный выбор материала

На рынке на данный момент представлено множество моделей термобелья, в которых используются натуральные материалы. Как правило, они делаются из чистой шерсти или шерсти с некоторым количеством хлопка. Отметим, что называть такие изделия термобельём не совсем правильно. Дело в том, что шерсть справляется с теплосохранением, однако влага такими моделями отводится только в том случае, если шерсть прошла специальную обработку.

Специально обработанная шерсть Virgin Merino с самым тонким волокном делает такое термбольё чрезвычайно мягким и способным регулировать температуру тела, как на зимней прогулке, так и на лыжной трассе. При этом естественное свойство чистой шерсти подавлять развитие бактерий предотвращает появление неприятного запаха, — поясняют специалисты компании «Extremstyle».

Вместе с тем, качественные модели термобелья всё чаще производят из синтетических волокон, со включением в состав ткани хлопка или той же шерсти.

Есть различные искусственные материалы, которые справляются с отведением влаги. Речь идёт о полипропилене, кулмаксе, термолите, вилофте и т.д. У всех подобных материалов отличные влагоотводящие характеристики, обеспечивающие оптимальную регулировку температуры тела.

Эластичные “дышащие” материалы гарантируют быстрый отвод пота, предупреждая переохлаждение тела. Благодаря им, термобелье не сковывает движения, отличается легкостью. Как правило, зимние модели дополняются начесом, имеют оригинальное исполнение. Такие изделия можно носить и вместо привычной одежды (простых утепленных футболок, свитеров, леггинсов), — отмечают специалисты интернет-магазина «Extremstyle».

В том же случае, если вам нужно выбрать бельё для, к примеру, рыбной ловли, продолжительного нахождения под открытым небом, то надо обратить внимание на количество шерстяных волокон в моделях. От этого будет зависеть уровень теплосохранения вещей. Для людей, которых привлекает лыжный спорт, туризм, водные и другие виды спорта, необходимо обратить внимание на синтетические модели, а также вещи, в которых присутствует шерстяной слой.

Стоит также отметить, что есть специальное термобельё, которое рассчитано на некоторые другие виды деятельности. Например, серферы могут приобретать термобельё из быстросохнущего материала, туристы — вещи, имеющие особое бактериальное покрытие, которое сохраняет гигиену телу. Также есть модели с высокими «дышащими» свойствами, предназначенные для фигуристов.

И — да: при выборе термобелья, также крайне важно учитывать температуру, при которой оно предположительно будет использоваться. По той причине, что такие изделия могут быть заявлены на эксплуатацию при разных температурных режимах — начиная от +10 C° и вплоть до -30 C° градусов.

Определение размера

Чтобы изделия могли выполнять все функции, надо тщательно подойти к выбору размера вещей. Только в этом случае носить их будет удобно. Качественное бельё не сковывает движений, не жмёт, но и не болтается. Очень важно, чтобы изделия облегали тело плотно.

Обратите внимание на то, что модели термобелья имеют маркировку, как и прочие виды одежды. При этом вполне возможны некоторые отличия в её трактовке у различных производителей. Именно поэтому эксперты рекомендуют приобретать термобельё в специализированных магазинах, консультанты которых помогут определиться с выбором изделий в каждом конкретном случае.

Определение качества белья

Чтобы выбрать хорошее термобельё, надо выполнить и проверку швов. В качественной продукции швы либо отсутствуют, либо являются плоскими, не мешающими телу. Помимо всего прочего, многие современные производители пришивают бирки к внешней стороне вещей.

Кроме того, надо понимать, что визуально непросто отличить вещи высокого качества от менее качественных, для проверки всех характеристик надо их носить. И это ещё одна веская причина приобретать такие вещи в спецмагазинах, в которых риск приобретения подделки минимальный. Тот вариант, другими словами, когда бренд однозначно имеет значение.