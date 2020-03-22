Никитский ботанический сад закрывается. Пока до 5 апреля

С 23 марта по 5 апреля 2020 года ВСЕ парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян» будут закрыты для посещения. Причина – коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Никитского ботсада.

Основанием для закрытия стал официальный документ: Распоряжение № 14 от 19 марта 2020 г.