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Никитский ботанический сад закрывается. Пока до 5 апреля
Фото: http://nikitasad.ru/vremena-goda/v-rajskom-sadu-19-marta-2018-vesne-dorogu/, из цикла "Времена года в саду", Март.

Никитский ботанический сад закрывается. Пока до 5 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 20:12 22.03.2020

С 23 марта по 5 апреля 2020 года ВСЕ парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян» будут закрыты для посещения. Причина – коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Никитского ботсада.

Основанием для закрытия стал официальный документ: Распоряжение № 14 от 19 марта 2020 г.

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 18.03.2020 г. № 447 «О деятельности организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, осуществляющих музейную деятельность, управление особо охраняемыми природными территориями, проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории России»:

Закрыть Арборетум, парк «Монтедор», кактусовую оранжерею для посещения граждан в период с 23.03.2020 г. по 05.04.2020 г. включительно.

Прекратить культурно-просветительскую деятельность Государственного природного заповедника «Мыс Мартьян». Заповедник закрыть для посещения в период с 23.03.2020 г. по 05.04.2020 г. включительно, — говорится в распоряжении, подписанном директором Никитского ботанического сада.

Никитский ботанический сад закрывается. Пока до 5 апреля

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