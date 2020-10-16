Ночная спасательная операция на горе Аю-Даг

ЧП на горе Аю-Даг — двое туристов сбились с тропы и не смогли идти дальше самостоятельно — произошло накануне вечером.

Созвонившись с пострадавшими, спасатели выяснили, что туристы спустились по тропе к морю и не могут подняться обратно по слишком крутому склону. Девушка чувствует себя плохо. Спасатели по телефону дали рекомендации как безопасно дождаться помощи, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, установив приблизительное местонахождение туристов, спасателями было принято решение проводить поисковые работы на моторной лодке вдоль береговой линии:

В результате, пострадавшие были обнаружены в труднодоступном месте прибойной полосы юго-западного склона мыса «Креометапон» горы Аю-Даг. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» подняли пострадавших, жителей г. Брянск на борт судна, оказали психологическую помощь. После чего, доставили на набережную пгт. Партенит. В медицинской помощи они не нуждались.

В чрезвычайном ведомстве отмечают: жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации: теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:

Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.

Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.

У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.

Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!

Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.

Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму