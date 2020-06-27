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Фото: пресс-служба минкурортов РК

Одну справку отменили, вторую ввели. С какими документами отдыхающих ждут в санаториях

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:04 27.06.2020

Справка об отсутствии коронавируса у россиян, отправляющихся на отдых в санатории, стала необязательной.

Справка на COVID больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией, — сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В свою очередь в Ростуризме поблагодарили ведомство за «совместную конструктивную работу» и пояснили, что туристы, отправляющиеся в любые средства размещения, могут путешествовать без учета этого требования.

Вместе с тем, Роспотребнадзор выдал новые рекомендации, в которых говорится, что туристам придется брать новую справку, пишет ТАСС. Теперь отправляться в путешествие по стране придется с документом об отсутствии контакта с зараженными.

При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее, чем за три дня до отъезда, — ссылается агентство на документ.

Как сообщалось ранее, согласно новым требованиям места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев. Согласно рекомендациям ведомства, гостей необходимо размещать в разных номерах, если они не являются родственниками.

Одну справку отменили, вторую ввели. С какими документами отдыхающих ждут в санаториях

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