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Официально: «Крымхлеб» добился значительных результатов благодаря участию в нацпроекте

Официально: «Крымхлеб» добился значительных результатов благодаря участию в нацпроекте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Промышленность Крыма 19:09 09.02.2020

В АО «Крымхлеб» состоялось подведение итогов пилотного проекта по повышению производительности труда

Сегодня товарооборот крупнейшего производителя хлебной продукции составляет порядка двух миллиардов в год. «Крымхлеб» ежегодно выпекает около 50 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Ассортиментный ряд составляет не менее 40 наименований – это элитные ржаные хлеба, злаковые хлеба линии здорового питания, а также вкусные булочки с различными начинками. Результаты нацпроекта говорят о том, что руководство предприятия прикладывает все силы для оптимизации производства и минимизации затрат на изготовление продукции. Это событие позитивно повлияет на развитие курортной сферы, а также пищевой и перерабатывающей промышленности республики, – прокомментировал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он подчеркнул, что только руководитель, который живет своим предприятием, заботится о его развитии и коллективе, может с успехом решать такие сложные задачи, с которыми справляется генеральный директор АО «Крымхеб» Андрей Венжега.

По информации Федерального Центра Компетенций (ФЦК), за полгода реализации проекта удалось добиться значительных результатов без привлечения дополнительных инвестиций. Так, время протекания процесса производства сократилось на 48%, выработка увеличилась на 39% в расчете на единицу задействованного персонала. Кроме того, за время реализации проекта эксперты ФЦК подготовили команду изменений из числа действующих сотрудников, которые в дальнейшем продолжат внедрять на предприятии бережливые инструменты.

Сейчас в нацпроекте участвуют 11 предприятий Республики Крым. Всего до 2024 года господдержкой, включающей промышленный консалтинг, льготное финансирование, профессиональное переобучение кадров, воспользуются 47 компаний. За 3 года они повысят производительность труда не менее, чем на 30%.

Кроме того, более 350 сотрудников крымских компаний пройдут специальное обучение, благодаря чему научатся своевременно выявлять и устранять потери, рационально выстраивать логистику перемещений операторов и транспортировки грузов, оптимизировать работу оборудования.

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 2019 году заключены соглашения с 5 предприятиями агропромышленного комплекса республики.

Впервые в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в республике проведен конкурс «Лучшие практики наставничества Республики Крым». Конкурс относится к мероприятиям по нефинансовому стимулированию предприятий-участников национального проекта. Андрей Рюмшин вручил почетный диплом от имени Главы Республики Крым Сергея Аксёнова за победу АО «Крымхлеб» в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда». Предприятие будет приглашено для участия в следующем этапе всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества – 2020», который пройдет в Москве в апреле 2020 года.

Официально: «Крымхлеб» добился значительных результатов благодаря участию в нацпроекте

Фото и информация: пресс-служба минсельхоза РК.

Официально: «Крымхлеб» добился значительных результатов благодаря участию в нацпроекте

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