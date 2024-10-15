Официально: в Феодосии на девятый день пожара не выявили превышения загрязняющих веществ

Мы проводим замеры ежедневно, более превышения не было зафиксировано во всех наших мониторинговых точках. Всего с начала пожара было взято 1 020 проб.
12 октября глава Феодосии Игорь Ткаченко уточнил, что большинство эвакуированных вернулись домой, комиссия приступила к работе по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей. Жители, чье имущество будет утеряно в результате ЧС, получат компенсацию. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, сохраняются. При этом по маршруту №2 продлено движение автобусов до остановки «Заготзерно».
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму