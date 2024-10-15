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Официально: в Феодосии на девятый день пожара не выявили превышения загрязняющих веществ
фото: pikist.com

Официально: в Феодосии на девятый день пожара не выявили превышения загрязняющих веществ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 15.10.2024

Специалисты Роспотребнадзора не выявили новых превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере рядом с горящей нефтебазой в Феодосии на девятый день пожара. Об этом ТАСС сообщила начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Светлана Касьянова:

Мы проводим замеры ежедневно, более превышения не было зафиксировано во всех наших мониторинговых точках. Всего с начала пожара было взято 1 020 проб.

12 октября глава Феодосии Игорь Ткаченко уточнил, что большинство эвакуированных вернулись домой, комиссия приступила к работе по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей. Жители, чье имущество будет утеряно в результате ЧС, получат компенсацию. Ограничения по проезду транспорта на участках дорог, которые находятся по периметру нефтяного терминала, сохраняются. При этом по маршруту №2 продлено движение автобусов до остановки «Заготзерно».

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источник: ТАСС

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