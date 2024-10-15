Официально: в Феодосии на девятый день пожара не выявили превышения загрязняющих веществ

Специалисты Роспотребнадзора не выявили новых превышений допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере рядом с горящей нефтебазой в Феодосии на девятый день пожара. Об этом

сообщила начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Светлана Касьянова: