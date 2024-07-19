Окончательно? Пожар в Коктебеле ликвидирован на площади 40 гектаров

Крупный природный пожар в Коктебеле, который охватил Карадагский заповедник в понедельник, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в Коктебеле ликвидирован на площади 40 га, — говорится в сообщении.
Всего от РСЧС за весь период задействовано порядка 300 специалистов и более 30 единиц техники. На месте работали 2 вертолёта Ми-8 от МЧС России и Росгвардии.
16 июля пожар был локализован на площади 40 Га. 17 июля ликвидировано открытое горение. Казалось, пожар потушен. Однако на следующий день пожарные продолжили борьбу с огнем. Тушение «ландшафтного» пожара осложнялось жаркой погодой, порывами ветра и труднодоступной горно-лесной местностью.
Фото: МЧС РК
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