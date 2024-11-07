Отели и санатории Республики объединились в единую акцию «Новый год в Крыму как дома»

«Новый год в Крыму как дома». Под таким девизом крымские санатории, гостиницы, пансионаты, объекты показа и развлечений готовят различные новогодние программы для отдыха. С 1 декабря Министерство курортов и туризма Крыма совместно с объектами размещения, показа и развлечений запускает акцию «Новый год в Крыму как дома». Она направлена на популяризацию зимнего отдыха и оздоровления среди потенциальных гостей полуострова в период новогодних и рождественских каникул.

Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Администрациями курортных регионов Крыма, средствами размещения, музеями, объектами турпоказа разработаны специальные предложения на отдых в новогодние праздники. Мы объединим их на одной платформе на Турпортале Крыма, соберем все самые интересные события, чтобы туристу, да и жителю Крыма было удобно ориентироваться в афише мероприятий. Эти события пройдут как в курортных комплексах, санаториях, гостинцах, так и в музейных учреждениях, театрах и на набережных городов, – отметил Сергей Ганзий.

По словам министра, локации и события охватят людей разных возрастов и интересов. Например, прибывающий в Крым предновогодние поезда будет встречать оркестр Дедов Морозов, для наших гостей также будут подготовлены конкурсы, викторины, розыгрыши с крымскими подарками. А отдыхающие в санаториях дети вместе с родителями своими руками создадут новогодние игрушки для украшения самой большого дерева – секвойядендрона в Никитском ботаническом саду.

Проект «Новый год в Крыму как дома» презентуют 29 ноября по 1 декабря в московском парке «Зарядье».

Четыре дня на площадке будут работать наши коллеги, а также сотрудники министерства и «Крымского туристского центра», где мы презентуем санаторно-курортный и турпотенциал Республики Крым. Запланированы мастер-классы, розыгрыши подарков, призов, много активностей. Приглашаю и жителей Москвы, и гостей столицы принять участие в нашем мероприятии, – подчеркнул Сергей Ганзий.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Сергей Ганзий рассказал о реализации в регионе туристических инвестпроектов, подвел итоги высокого курортного сезона и оценил перспективы развития экологического, гастрономического и агропромышленного туризма.

Полная запись эфира доступна по ссылке.

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