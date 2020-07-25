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Отелям и санаториям продлили срок возврата средств за отмененные бронирование на полтора года
Фото: pxhere.com

Отелям и санаториям продлили срок возврата средств за отмененные бронирование на полтора года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 17:25 25.07.2020

Правительством РФ принято Постановление, определяющее Положение об особенностях переноса или возврата туристам средств, уплаченных ими при бронировании.  Документ в поддержку отрасли был разработан Минэкономразвития РФ при участии Ростуризма и Министерства курортов и туризма Крыма.

Новшество позволит отелям и санаториям перенести отдых туристов на другие даты с аналогичной стоимостью и условиями до конца 2021 года, либо, в крайнем случае, вернуть оплату в течение 18 месяцев. При этом, если стоимость размещения выросла, доплата от туриста не требуется, а доплата к ранее внесенному авансу рассчитывается исходя из первоначальной цены, — сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Также проектом Закона предусмотрен возврат средств в течение трех месяцев с момента подачи заявления туристам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — инвалидность, нахождение на больничном более двух месяцев, отсутствие трудоустройства, а также гражданам старше 65 лет.

Таким образом, по самым скромным подсчетам, отельеры смогут сохранить бронирования  на более чем 10 млрд. руб. Это позволит не только сохранить бизнес, но и соблюсти права и интересы туристов, — прокомментировал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Отелям и санаториям продлили срок возврата средств за отмененные бронирование на полтора года

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