Песни под гитару: как освоить инструмент самостоятельно

Научиться играть на гитаре… На самом деле этот «запрос во Вселенную», загадывая под Новый год желания, отправляют сотни тысяч взрослых и детей. У многих ли он исполняется? Скажем так, если бы большинство из нас были бы более усердными на пути реализации своих задач, то хороших гитаристов на нашей планете было бы значительно больше. Почему «не случается»? Не находят хорошего учителя, не удаётся приобрести хороший инструмент, стесняются («Люди засмеют — мне 100 лет, а я на гитаре учусь бренчать!») и т.д. Топ же оправданий возглавляет тезис — нет времени посещать уроки, да и денег на обучение лишних нет. Но!!! В век Интернет песни под гитару в собственном исполнении — не роскошь. Освоить инструмент можно и самостоятельно. Занимаясь в удобном ритме, не подстраиваясь под педагогов, не афишируя свои намерения… С нуля, в том числе. Как? А алгоритм действий, говорят специалисты, довольно прост. Главные шаги:

Во-первых: начинайте с малого. Разумеется, и в этом вопросе хочется всего и сразу, однако лучший путь — сосредоточиться на освоении простых аккордов. Как показывает опыт, самое сложное в деле освоения музыкальных инструментов — перейти от теории к практики. Многие сдаются заранее: сильно давит осознание, что до достижения уровня мастерства Джимми Хендрикса «никакой жизни не хватит». А «оно вам надо»??? Дорогу осилит идущий — помните? Архиважно просто сделать первый шаг. А в нашем случае — освоить первые аккорды, на которых, кстати, построены самые популярные песни.

начинайте с малого. Разумеется, и в этом вопросе хочется всего и сразу, однако лучший путь — сосредоточиться на освоении простых аккордов. Как показывает опыт, самое сложное в деле освоения музыкальных инструментов — перейти от теории к практики. Многие сдаются заранее: сильно давит осознание, что до достижения уровня мастерства Джимми Хендрикса «никакой жизни не хватит». А «оно вам надо»??? Дорогу осилит идущий — помните? Архиважно просто сделать первый шаг. А в нашем случае — освоить первые аккорды, на которых, кстати, построены самые популярные песни. Во-вторых: выстраивайте своё обучение на практике, не «заморачиваясь» на теории. Если, конечно, вы осваиваете гитару для себя, а инструментальное искусство — отдушина для души, а не профессия. Почему так? Опять-таки, как показывает опыт, теория для многих становится камнем преткновения в познании инструмента. В качестве вдохновляющего фактора: уже упомянутый выше легендарный Джимми Хендрикс музыкального образования не имел и нотной грамоты не знал… Мешал ли ему этот факт вести себя с гитарой «на ты»? Вопрос, согласитесь, риторический.

выстраивайте своё обучение на практике, не «заморачиваясь» на теории. Если, конечно, вы осваиваете гитару для себя, а инструментальное искусство — отдушина для души, а не профессия. Почему так? Опять-таки, как показывает опыт, теория для многих становится камнем преткновения в познании инструмента. В качестве вдохновляющего фактора: уже упомянутый выше легендарный Джимми Хендрикс музыкального образования не имел и нотной грамоты не знал… Мешал ли ему этот факт вести себя с гитарой «на ты»? Вопрос, согласитесь, риторический. В-третьих: не замахивайтесь на великое ради проформы. Другими словами: оставьте Баха, Моцарта, Вивальди и Бетховена знайкам «от профессионального образования». Не стоит делать акцент и на абстрактных упражнениях — надоест едва ли не тут же. Учитесь на тех мелодиях и песнях, которые вам нравятся. Быстрее освоите науку точно и гарантировано не забросите дело уже на первых порах — мотивация к занятиям не пропадёт.

Ну и основная рекомендация: закладывая основу в своей игре на гитаре, старайтесь делать это максимально правильно. Для самоучек это важно — наверняка, на азах вы не остановитесь, а захотите двигаться дольше. Верно заложенный фундамент поможет развиваться максимально эффективно. И — да: специализированные интернет-порталы в этом могут оказать неоценимую поддержку.

И, наконец, дадим ответ на главный вопрос, который интересует всех новичков — как быстро можно научиться играть на гитаре? Тут можем порадовать: при должном старании, занимаясь каждый день по 2-3 часа, уже через две недели можно увидеть первый результат от занятий.

Представляете, что будет с вашими навыками через двенадцать месяцев? Тогда… быть может… под очередной Новый год вы не будете лишь намереваться научиться играть на гитаре, а устроите грандиозный концерт для друзей, близких, а то и всего мира? Не пришла ли пора реализовывать свои мечты на практике? Всё ждёте знака Вселенной? А это он…