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ПФР в Севастополе: как получать госуслуги, не выходя из дома

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 05.04.2021

Сотрудники ПФР в Севастополе отмечают: получить около 60 государственных услуг Пенсионного фонда, не выходя из дома, можно в Личном кабинете на сайте ПФР через «Электронные услуги и сервисы ПФР».

Напомним, все государственные услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Но прежде, чем получать электронные услуги в полном объеме, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись. Без регистрации можно только найти клиентскую службу, записаться на прием, заказать справки и документы, направить обращение, получить платежные реквизиты, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Подтвердить учетную запись можно в любой клиентской службе ПФР или в отделениях МФЦ. При необходимости специалисты  помогут непосредственно в самой регистрации на портале госуслуг. Кроме того, подтвердить учетную запись можно в отделениях РНКБ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС, а также мобильный телефон, на который поступит необходимая информация.

Если же гражданин является клиентом банка РНКБ, то он может, не посещая сам банк, зарегистрировать и подтвердить учетную запись на госуслугах в мобильном приложении банка «Цифровой офис» (для смартфонов с операционной системой IOS) и «РНКБ 24/7» (для смартфонов с операционной системой Android).

ПФР в Севастополе: как получать госуслуги, не выходя из дома

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