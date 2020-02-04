Пятьдесят студентов крымских вузов получат стипендии Госсовета РК. А молодые ученые – гранты

На заседании Президиума Госсовета РК были назначены именные стипендии студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым.

По словам спикера республиканского парламента Владимира Константинова, соответствующим постановлением Президиума во II семестре 2019/2020 учебного года именные стипендии назначаются пятидесяти студентам и составляют 7700 рублей каждая. Список отличников — ЗДЕСЬ . Отметим, что стипендиями отмечены студенты вузов – структурных подразделений КФУ им. Вернадского: Таврической академии, Академии строительства и архитектуры, Гуманитарно-педагогической академии, Евпаторийского института социальных наук, Академии биоресурсов и природопользования, Института экономики и управления, Физико-технического института, Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, Института иностранной филологии; а также Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Керченский государственный морской технологический университет», Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма», Крымского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», Крымского юридического института (филиала) Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Кроме того, Президиум крымского парламента назвал имена десяти молодых учёных – победителей конкурса на получение грантов Государственного Совета Республики Крым в размере 111 тысяч рублей каждый для проведения научных исследований.

Материальная поддержка от Госсовета Крыма в 2020 году будет выплачена молодым исследователям в следующих номинациях:

«Естественные науки»:

Томилиной Ольге Андреевне — аспиранту кафедры экспериментальной физики Физико-технического института (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Плазмонные сенсоры с перестраиваемым резонансом».

«Сельскохозяйственные науки»:

Ивановой Маргарите Игоревне — аспиранту кафедры плодоводства и виноградарства Академии биоресурсов и природопользования (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Разработка универсальных способов ранней диагностики совместимости сорто-подвойных комбинаций винограда».

«Медицинские и фармацевтические науки»:

Гавриченко Юлии Юрьевне — аспиранту кафедры медицинской и фармацевтической химии Медицинской академии (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Новые подходы к изучению биологической активности лекарственных веществ с использованием природных и генно-инженерных биолюминесцентных бактерий».

«Науки об окружающей природной среде»:

Вольхину Денису Антоновичу — старшему преподавателю кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврической академии (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Географические и социально-экономические особенности развития исчезающих сёл Республики Крым: факторы, пространственные модели и демографическая динамика».

«Технические науки»:

Авдееву Борису Александровичу — доценту кафедры электрооборудования судов и автоматизации производства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет» за проект «Повышение качества технических жидкостей путем обработки магнитными устройствами».

«Отраслевые технологии»:

Николаенко Виталию Витальевичу — старшему преподавателю кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Разработка «зеленой» технологии производства конструкционно-теплоизоляционного строительного материала с низкой эмиссией С02 из органических отходов растительного происхождения и техногенного углекислого газа».

«Информатика, кибернетика и электроника»:

Дунаевскому Александру Сергеевичу — магистранту 2-го курса кафедры информатики и информационных технологий Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» г. Ялте за проект «Разработка мобильного приложения сферы туристских услуг Республики Крым».

«Экономические науки»:

Яновской Анне Анатольевне — ведущему специалисту по учебно-методической работе кафедры управления персоналом Института экономики и управления (структурного подразделения) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» за проект «Детерминанты экспорта медицинских услуг в развитии санаторно-курортного комплекса Республики Крым»;

«Социальные и политические науки»:

Никитиной Людмиле Николаевне — заместителю начальника кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» за проект «Психологические аспекты профилактики кибераддикции несовершеннолетних».

«Гуманитарные науки»:

Везетиу Екатерине Викторовне — доценту кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте за проект «Подготовка учителей начальной школы Республики Крым к работе с одаренными детьми в системе повышения квалификации».

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.