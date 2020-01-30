Победители конкурса авторской песни приедут в «Артек»

С 1 февраля по 30 июня на сайте Благотворительного фонда Олега Митяева проводится детский конкурс авторской песни «Мировые песни». Победители получат бесплатные путёвки в МДЦ «Артек» для участия в тематической программе Фонда «Мировые песни в «Артеке» в 11 смену (сентябрь-октябрь).

Участники – дети возрастом с 11 до 17 лет. Приглашаются не только ребята, занимающиеся в кружках авторской песни и пишущие свои стихи, но и музыкальные, увлекающиеся песенным жанром дети, готовые представить интересную манеру исполнения произведений бардов. По желанию участника возможно исполнение песни на его выбор из сборника «Мировые песни» в разделе конкурса на сайте. Участие в конкурсе как индивидуальное, так и коллективное (дуэты, трио, квартеты, ансамбли). Номинации — исполнитель, автор (стихи / музыка / стихи и музыка в чужом исполнении) или автор-исполнитель.

Техническое задание конкурса: в срок с 1 февраля по 30 июня включительно взрослый законный представитель участника-ребёнка на сайте в разделе конкурса «Мировые песни» заполняет форму участника, указав в ней выбранную номинацию и ссылку на загруженное на Youtube видео с исполнением песни. Заявка считается принятой, если взрослый законный представитель участника-ребёнка получил от организаторов письмо с подтверждением регистрации.

Конкурс проводится в 2 тура: основной и финальный. Жюри 2-го финального тура: Олег Митяев – народный артист России, председатель жюри; Галина Хомчик – заслуженная артистка РФ, популярная исполнительница в жанре авторской песни; Борис Кинер – автор-исполнитель, участник арт-зонг дуэта «Мастер Гриша» (Москва), актёр.

Положение о конкурсе размещено на сайте в разделе конкурса.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте в разделе «Мировые песни» 23 июля 2020 г.

Ярким завершением программы станет IV фестиваль Олега Митяева «Мировые песни»: детский конкурс авторской песни в 2 тура с участием компетентного жюри и гала-концерт «Олег Митяев представляет …» (торжественное награждение лауреатов конкурса, выступление лауреатов, выступление народного артиста России Олега Митяева и специальных гостей фестиваля).

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».