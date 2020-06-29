Почему на Android так много вирусов?

Мобильная операционная система Android – это «лакомый кусочек» для злоумышленников, хакеров, и прочих группировок, и мошенников, которые ежедневно разрабатывают и выпускают в сеть десятки тысяч новых вредоносных оболочек, чтобы заразить как можно больше устройств. Все полученные данные они используют в разных целях: смартфоны одних пользователей попадают в ботнет-сети и дальше распространяют вредоносное ПО, сами того не подозревая, другие же становятся жертвами атаки, шантажа, кражи денежных средств. И сценариев развития на самом деле много, но для владельца телефона ни один из них не будет радужным.

Так почему же для Андроида так много вирусов и как с этим бороться, спросите вы? Здесь крутятся миллиарды долларов, которые зарабатывают злоумышленники, и поэтому они постоянно модернизируют свое вредоносное ПО, чтобы заразить как можно больше устройств. Причем зачастую пользователь может даже не подозревать, что на его телефоне находится вирус. Если у вас тормозит телефон на Андроиде — это первый признак того, что могут присутствовать вирусы, поэтому рекомендуется использовать антивирусное ПО, чтобы снизить вероятность заражения.

Большая часть программ и игр загружается из сервиса Play Маркет, где каждый день выкладываются сотни тысяч новых продуктов от разных разработчиков. И часть из них по умолчанию уже предоставляется с вредоносным кодом. Оно может быть залито в сервисе с вирусами или же они попадают в саму программу после очередного обновления. Но, как правило, это спланированная акция, и разработчики самого приложения это делают намеренно.

К сожалению, проверка новых продуктов в Google Play не такая строгая, как в Apple Store, да и там операционная система закрыта, поэтому даже если приложение будет с вирусом, оно не сможет ничего сделать, потому что каждая программа запускается из своей «песочницы», и дальше ее пределов никакие изменения вносить не может. С Android же все совсем наоборот. Если приложение получает определенные права, то может в дальнейшем делать все, что угодно, и пользователь даже не будет подозревать об этом. Именно поэтому нужно принимать меры, чтобы обезопасить себя.

Как обезопасить себя от вирусов на Андроиде?

1. Обязательно установите антивирусное ПО. Вы не можете постоянно следить за всеми процессами на своем телефоне, и даже будучи уверенным пользователем, не реально отследить все действия, а вот антивирус может;

2. Не кликайте по сомнительным ссылкам. Зачастую появляются баннеры с текстом «Вам нужно обновить систему», «Обновить Flash-player» и так далее. Все действия нужно выполнять только из меню своего телефона;

3. Запретите установку из неизвестных источников. Несмотря на то, что в Play Маркет тоже попадаются приложения с вирусами, вероятность «напороться» на них не велика, а вот если вы разрешите установку apk файлов из других источников, то предоставите полный доступ вредоносным оболочкам;

4. Прежде чем устанавливать какой-либо продукт, читайте отзывы. Причем читать их нужно как в Google Play, так и на сторонних сайтах. Если другие пользователи сталкивались с проблемами безопасности, в 99% случаев кто-нибудь да напишет об этом.

Вы и только вы сможете обезопасить свой смартфон от вредоносной активности, поэтому будьте внимательны. Если раньше пользователи совсем ничего не понимали в плане безопасности, то сейчас большая часть из них, как минимум, знает, как распознать мошеннические сайты, что нельзя давать никому персональные данные и другие, не менее важные нюансы.