Почему стратегия догон в ставках БК – самая популярная среди каперов?

Особенности стратегии догон в букмекерских ставках

В мире беттинга существует немало стратегий, которые применяются для ставок на спорт в букмекерских конторах. Догон является самым популярным, о чем свидетельствуют отзывы каперов на тематических форумах.

Догон считается одной из наиболее понятных и простых стратегий. Для расчета размера следующей ставки, достаточно подбить итог одного или нескольких предыдущих проигрышей и учесть коэффициент будущего события. Оптимальным вариантом является игра с котировками выше 2,0 – в таком случае понадобится умножение суммы ровно в два раза, чтобы как минимум отбить проигранные ранее средства и немного заработать.

На примере это выглядит следующим образом:

₽100 на 2,05 – проигрыш; ₽200 на 2,07 – проигрыш (-300 руб.); ₽400 на 2,1 – проигрыш (-700 руб.); ₽800 на 2,12 – проигрыш (-1500 руб.); ₽1600 на 2,02 – выигрыш (+132 руб.).

После расчета пятой ставки получаем 3232 руб. на баланс. Всего поставлено 3100 рублей, и мы заканчиваем цикл «в плюсах» даже при 20% выигрышных пари. Полученный чистый выигрыш желательно вывести, а новый цикл начинается ставкой на 100 рублей.

Преимущества и недостатки догона

Как и любая стратегия, догон имеет положительные и отрицательные стороны. К превосходствам относятся:

гарантированный выигрыш при соблюдении дисциплины и грамотном управлении банком;

нет необходимости искать много событий для экспресса или системы – идеальным вариантом игры считаются ставки-ординары;

играть можно на разных рынках, которые предлагает букмекер;

начать цикл разрешается с минимальных сумм.

К недостаткам стратегии догон в букмекерской отрасли относится не меньше факторов. Главный из них касается клиентов, любящих сыграть по-крупному – может случиться ситуация, когда после нескольких неудач подряд для отыгрыша потребуется заключить сделку на условные 50 тысяч рублей, тогда как по регламенту БК на события отдельных спортивных видов установлены ограничения по размеру ставок. Это нюанс нужно учитывать заранее, чтобы не оказаться в ситуации, когда шансов отыграться не останется. Опытные каперы не советуют рисковать крупными суммами, придерживаясь известной пословицы «тише едешь – дальше будешь!».

Многие букмекеры воспринимают догон, как нечестную игру со стороны бетторов. Если Вы используете данную тактику, играя на «минималках», возможно, санкции применятся и не будут. Но, когда в ход идут тысячи, будьте уверены – рано или поздно спецслужба БК обязательно обратит внимание к Вашей персоне.

Играть догоном можно и на меньших коэффициентах, но здесь без математических способностей не обойтись. Упростит задачу калькулятор догона и другой дополнительный софт, который находится в свободном доступе мировой сети. Воспользоваться подсказками можно при помощи любого устройства с выходом в интернет.