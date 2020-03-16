Подарок «к майским»: в Крыму запустят новый железнодорожный экспресс

«Севастополь – Симферополь – Евпатория»: 142 км за 2 часа 40 минут.

В преддверии майских праздников Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) запустит в Крыму экспресс-маршрут «Севастополь – Симферополь — Евпатория». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже в апреле между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два комфортабельных электропоезда, которые свяжут город-курорт Евпаторию и Севастополь беспересадочным сообщением. Маршрут «Севастополь – Евпатория» станет восьмым по счету в расписании ЮППК и повысит транспортную доступность аэропорта в Симферополе, — отметили в пресс-службе.

Три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Стоимость проезда – около 250 рублей. Время в пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя на 27 минут. Общее время в пути от конечной до конечной — 2 часа 40 минут (расстояние: от Симферополя до Евпатории – 73 км, от крымской столицы до Севастополя – 69 км).

ЮППК поэтапно расширяет географию пригородных маршрутов. В начале марта было открыто регулярное сообщение с материком по Крымскому мосту. Рельсовые автобусы начали курсировать между Керчью и Анапой и перевезли уже почти одну тысячу пассажиров. В апреле этот маршрут будет продлен: рельсовые автобусы начнут курсировать из Керчи до Феодосии. Это даст возможность осуществлять проезд от Анапы до Феодосии.

Мы расширяем географию перевозок и стараемся, чтобы расписание было максимально комфортными для местных жителей и туристов. Ведем работу по организации беспересадочного сообщения на полуострове. Графики учитывают время прибытия поездов дальнего следования, с которых можно пересесть на пригородные составы, — рассказал генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

Информация о старте продаж билетов будет опубликована дополнительно на сайте компании.

Расписание нового экспресса «Севастополь – Евпатория»:

Поезд N 6202/6201 Севастополь — Евпатория Курорт (ежедневно):

Севастополь 07.35 Бахчисарай 08.28 (остановка 2 минуты) Симферополь 09.02 (3 минуты) Саки 09.52 (1 минута) Евпатория Курорт 10.15.

Поезд N 6204/6203 Севастополь — Евпатория Курорт (ежедневно):

Севастополь 10.50 Бахчисарай 11.38 (1) Симферополь 12.15 (7) Саки 13.06 (1) Евпатория Курорт 13.30.

Поезд N 6206/6205 Севастополь — Евпатория Курорт (ежедневно):

Севастополь 16.35 Бахчисарай 17.26 (1) Симферополь 18.01(3) Саки 18.52 (1) Евпатория Курорт 19.15.

Поезд N 6211/6212 Евпатория Курорт — Севастополь (ежедневно):

Евпатория Курорт 07.50 Саки 08.13 (1) Симферополь 09.01-09.04 (3) Бахчисарай 09.37 (1) Севастополь 10.30.

Поезд N 6213/6214 Евпатория Курорт — Севастополь (ежедневно):

Евпатория Курорт 10.40 Саки 11.04 (1) Симферополь 11.58 (7) Бахчисарай 12.30 (1) Севастополь 13.20.

Поезд N 6215/6216 Евпатория Курорт — Севастополь (ежедневно):

Евпатория Курорт 16.55 Саки 17.18 (1) Симферополь 18.10 (3) Бахчисарай 18.43 (1) Севастополь 19.35.