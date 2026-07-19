Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Поезда в Крым будут курсировать до Керчи вплоть до 27 июля
Новости Республики
Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июля
фото: © Пресс-служба КЖД

Поезда в Крым будут курсировать до Керчи вплоть до 27 июля

Опубликовал: news-parser в Актуально 17:02 19.07.2026

Поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже, – сказано в сообщении.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в компании.

Узнайте больше:  Главгосэкспертиза России: в Симферополе откроют новый детский театр

На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 16

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.