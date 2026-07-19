Поезда в Крым будут курсировать до Керчи вплоть до 27 июля

Поезда в Крым и из Крыма продолжат курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк до 27 июля. Об этом информирует в воскресенье пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже, – сказано в сообщении.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, напомнили в компании.

На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.

источник: РИА Новости Крым

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