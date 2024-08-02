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Покровское направление. Что говорит противник?

Покровское направление. Что говорит противник?

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 14:43 02.08.2024

Покровское направление 02.08.24. ВС РФ продолжают медленное и планомерное наступление в направлении Покровска (западнее Авдеевки), чему во многом способствуют дефицит личного состава у Украины и особенности рельефа на северо-западе Авдеевки. Владимир Зеленский определил направление Покровска как текущий приоритет российской армии 1 августа и отметил, что российские силы могут продвигаться на некоторых участках фронта из-за продолжающихся проблем Украины с нехваткой кадров и оснащением новых бригад.

Покровское направление. Карта СВО

Покровское направление. Карта СВО

Институт изучения войны (ISW) недавно отметил, что российские силы пытаются осуществить ограниченное тактическое окружение украинских сил к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино-Гродивка-Мирноград, особенно на левом берегу реки Волчья. Геолокационные съемки, опубликованные 1 августа, показывают, что российские силы продвинулись дальше в Веселом к трассе Т0511, подтвержденное продвижение ВС РФ на 3,5 километра к окраинам Гродивки.

Стоит отметить, что текущие действия российских сил на направлении Покровска демонстрируют методичный и стратегический подход, направленный на использование слабостей украинской обороны и недостатков в кадровом и техническом обеспечении ВСУ. Постепенное продвижение российских войск в этом районе свидетельствует о их способности адаптироваться к изменяющимся условиям и использовать тактические преимущества для достижения стратегических целей. Оперативно значимый прорыв в направлении Покровска может существенно изменить динамику боевых действий и создать новые проблемы для ВСУ в этом регионе.

Покровское направление

Российские войска почти выбили ВСУ из села Тимофеевка, продолжая наступление к Ивановке. Важность Тимофеевки обусловлена её стратегическим положением на дороге, соединяющей ключевые направления. Южнее Прогресса российские войска вышли на окраины Желанного и закрепляются в Сергеевке.

Идут бои в Веселом и на окраинах Сергеевки. Сообщается, что, двигаясь вдоль железнодорожной линии, российские войска вышли в тыл ключевому опорному пункту ВСУ на этом участке. Интенсивные бои продолжаются в районе Воздвиженки где ВСУ стягивают резервы в Карловку. Бои здесь особенно ожесточенные, с участием тяжелой артиллерии и авиации. Динамика продвижения российских войск отражена на карте:

Покровское направление. Карта СВО

Покровское направление. Карта СВО

Южнее населенного пункта Прогресс, под контроль ВС РФ перешёл населенный пункт Тимофеевка. Освобождение этого н.п. улучшает тактическое положение наших войск и позволяет расширить влияние на прилегающие территории.

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Также отметачается продвижения наших подразделений в лесополосах к северо-востоку н.п. Желанное. Западнее н.п. Новоселовка первая продвижение затрудняет цепь оборонительных сооружений, находящаяся на высоте, которая возводилась с 14-го года.

Военный наблюдатель Украины Константин Машовец охарактеризовал недавние российские успехи в районе юго-востока дороги О0544 как тактический прорыв украинских линий и заявил, что российские силы продвинулись на 6,5 километра вглубь и на 7,5 километра в ширину от Сокола до Сергиевки, пересекли обе реки Волчья и Казенный Торец (протекающие через Прогресс-Волчье и Лозоватское соответственно) за последние недели. Машовец предупредил, что российские силы близки к достижению оперативно значимого прорыва в направлении Покровска к концу августа.

Российские военные блогеры утверждают, что ВС РФ атакуют южнее Веселого вдоль железнодорожной линии и лесополос в направлении Сергиевки и Желанного (южнее Веселого), что может способствовать дальнейшим усилиям по тактическому окружению украинских сил в этом районе при правильном подходе. Украинские и российские источники также сообщили, что российские силы освободили Тимофеевку (севернее дороги О0544 и района Веселого).

Карта боевых действий СВО

Карта боевых действий СВО 02.08.24 сегодня, онлайн. Покровское направление

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По данным портала LostArmour.info;

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