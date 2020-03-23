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Помощь крымчанам в борьбе с коронавирусом оказывают студенты-волонтёры
фото: пресс-служба КФУ

Помощь крымчанам в борьбе с коронавирусом оказывают студенты-волонтёры

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:00 23.03.2020

Студенты Крымского федерального университета, входящие в различные волонтерские организации, активно участвуют в профилактических мероприятиях в условиях реализации мер по предупреждению распространения  инфекции COVID-19.  Волонтеры КФУ также участвуют в проекте по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации.

Мы размещаем в подъездах жилых домов информацию для пожилых людей с номерами телефонов, по которым могут обратиться граждане, нуждающиеся в помощи. Для того чтобы не подвергать пожилых людей риску заражения, волонтеры помогают им с доставкой на дом продуктов, лекарств и других необходимых товаров. Кроме того, волонтеры КФУ активно занимаются оповещением крымчан о мерах противодействия коронавирусной инфекции, у нас есть группы в социальных сетях, — цитирует пресс-служба вуза заместителя начальника управления по социальной и воспитательной работе Крымского федерального университета Оксану Ивченко.

В экстренной ситуации, связанной с угрозой коронавируса, большую помощь оказывают студенты – участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», которых в Крымском федеральном университете более трехсот человек.

Сегодня-завтра наши волонтеры пройдут по всем общежитиям Крымского федерального университета и проверят, кто из студентов уехал домой, а кто остался. Кроме того, они проверят, как соблюдаются профилактические мероприятия в связи с коронавирусом, проконтролируют наличие дезинфицирующих средств, проведут информационные беседы со студентами, — рассказала региональный координатор КРО «Волонтеры-медики», старший преподаватель Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Евгения Молочко.

По словам Евгении Молочко, учитывая дефицит медицинских кадров в Крыму,  при необходимости студенты 6 курса Медицинской академии готовы оказывать помощь врачам в больницах полуострова.

Помощь крымчанам в борьбе с коронавирусом оказывают студенты-волонтёры

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