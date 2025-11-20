Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: слово ребенка и печать нотариуса — как защищают права детей

20 ноября в России отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. Эта дата призвана напомнить нам об особой важности защиты прав и интересов самого уязвимого и ценного, что у нас есть – наших детей. В повседневной суете родители не всегда задумываются, как множество юридических процедур – от банального выезда на отдых до серьезных сделок с недвижимостью и наследства – затрагивают имущественные и неимущественные права ребенка.

Часто именно нотариус становится тем экспертом, который не просто заверяет документы, а выступает реальным гарантом и защитником этих прав, предотвращая ошибки и мошенничество. В эту важную дату мы решили подробно разобраться, как на практике работает эта защита, с какими проблемами сталкиваются семьи и как их можно избежать.

На столь важные и сложные темы в рамках блиц-интервью мы говорим со специалистом, который досконально разбирается в вопросах защиты детей нотариатом, – Президентом Нотариальной палаты Севастополя Ольгой Каленкович.

Корреспондент: Какие нотариальные действия чаще всего связаны с защитой прав детей в повседневной практике?

Ольга Каленкович:

Удостоверение согласий на выезд детей по территории России и за ее пределы, особенно в составе спортивно-творческих групп. Их количество увеличивается перед каникулами и в летний период.

Сделки с участием несовершеннолетних по приобретению или отчуждению объектов недвижимости, так как они обличены в обязательную нотариальную форму.

Соглашение о выделении долей в праве собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала. Их количество массово увеличивается после проверок Пенсионного фонда прокуратурой, когда выявляется неисполнение обязанностей по выделению долей.

Алиментные соглашения, хотя их доля незначительна.

Оформление наследственных прав детей, когда они являются наследниками.

Корр.: Как нотариус участвует в защите имущественных прав ребенка при сделках с недвижимостью?

О.К.:

При приобретении имущества в пользу ребенка за счет средств законных представителей, в договоре указывается, что приобретателем является ребенок, и право собственности регистрируется на него.

Если затрачиваются средства самого ребенка, нотариус обязан проверить наличие предварительного согласия органа опеки и попечительства на снятие денег со счета.

При отчуждении доли ребенка обязательно требуется согласие опеки. Опека разрешает отчуждение только при определенных условиях: либо взамен приобретается новое имущество, либо вырученные средства помещаются на счет ребенка.

Нотариус проверяет выполнение этих условий. Если родители не исполняют это требование, сделка может быть признана судом недействительной по иску органа опеки или прокуратуры, так как нарушены права ребенка.

Корр.: Как защищаются права ребенка в наследственных делах?

О.К.: Нотариус проверяет, есть ли ребенок в составе наследников. Даже если законный представитель не подает заявление о принятии наследства, доля ребенка все равно резервируется. По достижении 18 лет он сможет самостоятельно восстановить срок и вступить в наследство, так как пропустил его не по своей вине. Если же права были нарушены (например, квартира продана без учета его доли), суд может либо признать сделку недействительной, либо обязать выплатить ребенку компенсацию.

Корр: Должны ли нотариусы разыскивать наследников?

О.К.: Нет, у нас латинский нотариат, а не англосаксонское право. Гражданское законодательство не возлагает на нотариуса обязанность по розыску наследников. Однако с 24 ноября вступают в силу изменения, обязывающие нотариусов в обязательном порядке выявлять долги наследодателя. В течение трех дней после заведения наследственного дела мы будем запрашивать кредитные истории и, обнаружив долги, обязаны уведомить всех известных наследников. Это делается для того, чтобы люди, узнав о долгах, могли вовремя отказаться от наследства.

Корр.: Что делать, если ребенок – единственный наследник, но его местонахождение неизвестно?

О.К.: Нотариус не занимается активным розыском. Но в электронной системе есть функция «Разыскать наследника в системе интернета». Информация размещается, и бывали случаи, когда наследники находили себя через соцсети. Также можно мониторить реестр наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты. Если нотариусу сообщат о возможном ребенке-наследнике, он запросит данные через МВД, но обязанности разыскивать – нет.

Корр.: Как отказ от наследства происходит от имени ребенка?

О.К.: Отказ от наследства от имени ребенка возможен вторым законным представителем только с согласия органа опеки и попечительства. Это прямо указано в законе. Процедура получения такого согласия не мгновенна, требуется пакет документов и заседание комиссии. Новая норма о розыске долгов как раз и помогает не пропустить шестимесячный срок для отказа, если долги превышают стоимость наследства.

Корр.: Какие меры применяются для исключения конфликта интересов между ребенком и его законным представителем?

О.К.:

Если ребенку исполнилось 14 лет, он приходит к нотариусу сам. Если он говорит «нет» в органах опеки и попечительства или нотариусу при удостоверении сделки — сделка совершена не будет. Никто не даст согласие на отчуждение доли против воли ребенка. Главное слово здесь не только родителя, но и ребенка.

До 14 лет такого конфликта в практическом плане быть не может, так как волю выражают законные представители.

Корр.: Участвуют ли нотариусы в профилактике семейных конфликтов, связанных с имущественными правами детей?

О.К.: Нотариусы могут удостоверять медиативные соглашения, но сами не являются медиаторами. К сожалению, этот институт у нас слабо развит. При разделе имущества супругов нотариус не может вставать на чью-либо сторону, он может только предоставить профессиональную консультацию о правовых последствиях. Часто, получив такую консультацию, люди приходят к соглашению. То же самое с алиментными соглашениями или определением места жительства ребенка – нотариус, сохраняя нейтралитет, помогает сторонам найти решение.

Корр.: Может ли нотариус встать на сторону ребенка, если тот оказывается в проигрышной ситуации при разводе родителей?

О.К.: Нет. Ребенок не имеет отношения к разделу имущества родителей – это их имущество. Нотариус удостоверяет бесспорные сделки и факты. Если есть спор, стороны обращаются в суд. Суд может отойти от равенства долей с учетом интересов ребенка, но это уже его полномочия.

Корр.: Бывают ли попытки нарушения прав детей и, соответственно, подделки ради таких целей документов?

О.К.: Подделать свидетельство о рождении сейчас сложно с юридической точки зрения, так как нотариусы подключены к системе ЕГР ЗАГС и проверяют актовые записи. Теоретически возможна подделка согласия органов опеки, но в нашем городе таких случаев не выявлено. Подделка паспорта ребенка тоже пока не встречалась. Нотариус общается с ребенком, сверяет данные, использует технические средства для проверки паспорта.

Корр.: Несовершеннолетний сам может обратиться к нотариусу?

О.К.: Да, может, если ему есть 14 лет. До 14 лет – это малолетний ребенок, который не имеет права самостоятельно совершать юридические (в частности, нотариальные) действия.

С 14 до 18 лет у него появляется ограниченная дееспособность, и он может совершать мелкие нотариальные действия (например, заверение копий, переводов), все, что не является сделкой. Как правило, это происходит летом для поступления в ВУЗ. В сделках с 14 до 18 лет ребенок участвует вместе с законными представителями.

Корр.: Может ли ребенок выдать доверенность родителям на продажу своей доли объекта недвижимости?

О.К.: Нет, доверенность выдается третьему лицу, а не родителям. Для выдачи доверенности на распоряжение недвижимостью также требуется отдельное согласие органа опеки. Ребенок (с 14 до 18 лет) подписывает доверенность сам, с согласия матери. Мама не может действовать в сделке, где представляет интересы ребенка и свои собственные одновременно с разных сторон.

Корр.: Как строится взаимодействие с органами опеки и попечительства?

О.К.: Мы очень тесно взаимодействуем: проводим совместные круглые столы, совещания, семинары, находимся на прямом телефонном контакте. Однако есть нерешенная проблема на законодательном уровне по всей России – отсутствие четкого регулирования опеки над недееспособными несовершеннолетними (например, с тяжелыми формами аутизма, ДЦП). Эта категория выпала из нормативов, и пока вопрос решается.

Корр: Какие документы оформляют военнослужащие (участники СВО) в отношении детей? Есть ли общие рекомендации?

О.К.: Независимо от завещания, дети имеют право на обязательную долю в наследстве. Это половина от того, что они получили бы по закону, если бы завещания не было. Даже если все завещано третьему лицу, несовершеннолетние дети все равно получат свою долю. Что касается выплат (страховок, в случае гибели), то они не входят в наследственную массу и выплачиваются в равных долях всем членам семьи первой линии. Деньги по ранению, которые не успели выплатить, а человек погиб, войдут в наследство и будут распределены по завещанию или закону, с учетом обязательной доли.

Корр.: Как оформляются документы для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей?

О.К.: Первым звеном является руководитель детского дома, который по закону автоматически является их представителем. Для сделок или вступления в наследство требуется согласие органа опеки. Имущество детей-сирот, как правило, не отчуждается до их совершеннолетия.

Корр.: Как защищаются права ребенка, если один из родителей проживает за границей?

О.К.: Основная проблема возникает, когда оба родителя работают за границей, а ребенок остается с бабушкой и дедушкой. Для многих действий (медицинские вмешательства, сопровождение) требуется согласие родителей. Передать родительские полномочия нельзя. Нотариус может удостоверить согласие только на конкретное медицинское вмешательство в конкретном учреждении. В таких случаях рекомендуется установить временную опеку над ребенком через органы опеки. Это не лишение родительских прав, а временная мера.

Корр.: Бывают ли случаи, когда нотариус отказывает в совершении действия в интересах ребенка? По каким основаниям?

О.К.:

Частый случай – отказ в выдаче доверенности на отчуждение имущества ребенка без согласия органов опеки. Это прямое требование закона.

Отказ во включении в согласие права на общее медицинское вмешательство. Нотариус действует строго в рамках закона: что разрешено – сделает, что нет – откажет.

При попытке продать квартиру ребенка без разрешения опеки или с поддельными документами – однозначный отказ. Если выявлена подделка, это уже вопрос для правоохранительных органов.

Корр.: Может ли нотариус инициировать обращение в суд или правоохранительные органы, если заподозрит угрозу правам или безопасности ребенка?

О.К.: Мы связаны тайной нотариального действия. Но если видим прямую угрозу жизни и здоровью ребенка (как, например, признаки насилия), мы обязаны сообщить об этом не как нотариусы, а как обычные граждане. При явном мошенничестве мы просто отказываем в совершении нотариального действия, и этим тоже защищаем права ребенка.

Корр.: Как нотариус может помочь ребенку, чьи права нарушены в цифровой среде (использование изображения, данных)?

О.К.: Нотариус может совершить действие по обеспечению доказательств. Фиксируется все, что происходит в интернете (переписка, фотографии, страницы). Даже если нарушитель все удалит, у вас на руках будет нотариально заверенное доказательство для суда.

Корр.: Как нотариус учитывает возраст, уровень понимания и эмоциональное состояние ребенка?

О.К.: Через обычное человеческое общение. Дети многое рассказывают, они еще не умеют хитрить так, как взрослые. Специального психологического образования у нотариусов нет, этому учит практика и опыт общения с людьми.

Корр.: Участвуют ли нотариусы в правовом просвещении несовершеннолетних?

О.К.: Да, конечно. Регулярно, в частности — 20 ноября и 1 июня, проводятся мероприятия консультационного характера на площадках Уполномоченного по правам ребенка, «Единой России», территориального органа Минюста. Туда приходят представители всех ведомств (следственный комитет, прокуратура, ФССП, МВД, КДН), и можно получить консультацию по любому вопросу. Также нотариусы участвуют в выездных приемах в муниципалитетах и в предоставлении бесплатной юридической помощи. График есть на сайте Нотариальной палаты города Севастополя.

Корр.: Какие мифы о правах детей в имущественной сфере встречаются у родителей?

О.К.:

Миф, что они могут свободно продать имущество детей.

Миф, что в алиментном соглашении стороной-получателем является родитель. Нет, получатель – ребенок. Алименты платятся на содержание ребенка, а не мамы.

Миф, что если признать ребенка недееспособным, у него сразу отберут имущество. Это не так.

Миф, что опекун является наследником подопечного. Нет, опекун не наследует по закону после подопечного, если не является его родственником.

Корр.: Какие рекомендации вы дадите родителям для правовой защиты детей в будущем?

О.К.:

Воспитывайте детей так, чтобы потом не было скандалов при разделе наследства.

Если у вас несколько детей и вы не хотите ссор, составьте завещание. Не обязательно сообщать детям о его содержании. Завещание – тайна, и действительно последнее по времени удостоверения.

Помните о последствиях дарения при жизни: вы перестаете быть собственником и теряете все права на подаренное имущество. Включить в договор дарения право пожизненного проживания на сегодняшний день невозможно.

Корр.: Используются ли современные цифровые инструменты для оформления сделок с детьми?

О.К.: Да, нотариусы подключены к большому количеству реестров (ЕГР ЗАГС, ЕГРН, ОВМ (реестр населения — с 1 января 2026 года), Пенсионный фонд и др.). Это минимизирует предоставление фальшивых документов до нуля. Например, если я не вижу в системе актовой записи о браке, значит, его нет. Системы работают быстро и позволяют сразу проверять действительность паспортов, получить СНИЛС.

Корр: Сможет ли искусственный интеллект заменить нотариуса?

О.К.: Нет, не сможет. ИИ не может сделать главного — установить подлинную волю человека и оценить его дееспособность. У него нет эмпатии и жизненного опыта, который позволяет понять, что человека принуждают или он не осознает последствий. Мы не просто «шлепаем печать», мы общаемся, оцениваем ситуацию и документы. Даже удаленные действия совершает живой нотариус.

Корр.: Какие изменения в законодательстве за последние 3-5 лет наиболее сильно повлияли на защиту прав детей?

О.К.:

Введение обязательной нотариальной формы для сделок по отчуждению имущества детей. Это не «вымогательство», а реальная защита от мошенничества и проблем.

Возможность для нотариуса выдавать до истечения 6-месячного срока свидетельство на временное использование транспортного средства наследодателя — участника СВО. Это помогает мамам возить детей в школу и на кружки.

Обязательный розыск долгов наследодателя, чтобы наследники, в том числе дети, могли вовремя отказаться от наследства, если долги превышают активы.

Корр.: Влияют ли международные конвенции на работу российского нотариуса?

О.К.: Да, если действие связано с международным элементом, мы используем соответствующие конвенции (Гаагская, Кишиневская). Мы направляем запросы, проверяем документы. Некоторые страны в связи с текущей ситуацией не отвечают, и тогда дело замораживается до лучших времен. Но мы соблюдаем международные нормы, даже если политическая обстановка сложная.

Корр.: Если бы у вас была возможность внести одно изменение в законодательство для усиления роли нотариата в защите прав детей, что бы это было?

О.К.: В российском законодательстве существует серьезный пробел, касающийся защиты прав несовершеннолетних, являющихся недееспособными из-за тяжелых заболеваний (аутизм, ДЦП и др.). Речь идёт о детях старше 14 лет, когда для ряда действий уже требуется их личное участие, что для недееспособного ребенка невозможно. Проблема заключается в неопределенности компетенций органов опеки: один орган отвечает за здоровых детей-сирот, другой — за совершеннолетних недееспособных, а вот эта уязвимая категория детей оказалась «юридически выпавшей».

На практике это приводит к параличу в принятии жизненно важных решений. Был реальный случай в Севастополе: родителям нужно было срочно продать квартиру, чтобы оплатить операцию такому ребенку. А сделать это невозможно — нет опекуна, которого бы уполномочил конкретный орган. Ребенок есть, имущество есть, жизненная необходимость есть, а юридического механизма — нет.

Нотариус не может оформить такие документы, так как строго соблюдает формальные процедуры. Таким образом, системная законодательная ошибка блокирует возможность распоряжаться имуществом в интересах самого ребенка, оставляя семьи без необходимой помощи.

Поэтому мое главное пожелание к законодателю — четко прописать в федеральном законе, в чьей именно компетенции относится вопрос выдачи разрешение на совершение юридических действий опекунами этой уязвимой категорией детей. Пока этот пробел не будет устранен, мы будем и впредь сталкиваться с ситуациями, когда помочь ребёнку по совести — не имеем права, а по закону — не можем. Это недопустимо. Положение дел должно быть исправлено!

—

Подводя итог выше сказанному, нотариат – это не про формальности и «лишние» траты. Это эффективный и надежный институт, который на законодательном уровне наделен полномочиями и инструментами для реальной защиты имущественных прав детей. От согласия на выезд до сложных наследственных споров – везде нотариус выступает независимым арбитром, который смотрит не на интересы родителей, покупателей или продавцов, а в первую очередь – на интересы ребенка.

Цифровизация, доступ к реестрам и личная ответственность нотариуса делают эту защиту максимально прочной. Однако, говорят сами специалисты, ее эффективность напрямую зависит и от правовой грамотности самих родителей. Знание своих прав и прав своих детей, понимание роли нотариуса и органов опеки – вот основа для принятия верных решений.

Взаимодействие же с нотариусом – это не просто этап при оформлении документов! Это уверенность в том, что будущее вашего ребенка защищено юридически грамотно и надежно. В День правовой помощи детям особенно важно помнить: своевременное обращение к профессионалу – это самый простой и верный способ позаботиться о самом главном!

