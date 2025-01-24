Приоритет Правительства Крыма: поддержка многодетных семей

За последние пять лет количество многодетных семей, проживающих в Крыму увеличилось на 6 тысяч и по итогам 2024 года составляет – 33,9 тыс. семей в которых воспитывается 110 тыс. детей. В 2024 году впервые статус многодетной семьи присвоен 2,9 тыс. семьям.

Поддержка семей выстроена на системной основе и в первую очередь направлена на семьи, нуждающиеся в особой помощи государства, — малообеспеченные, многодетные, семьи с детьми-инвалидами. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым оказывает социальную помощь семьям с детьми по 15 направлениям.

В частности, на поддержку многодетных семей в 2025 году планируется направить более 3 млрд рублей.

Сегодня 25,3 тыс. многодетных семей получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Более 6 тыс. многодетным семьям, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установлена государственная социальная помощь в виде социального пособия. В 2024 году 7,6 тыс. семей получили компенсацию затрат на приобретение школьной формы и 3 тыс. семей – на спортивную.

44 тыс. детей из многодетных семей предоставлено право на льготный проезд. Более 52 тыс. детей включены в категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное двухразовое питание в образовательной организации, а 3,5 тыс. студентов обеспечиваются бесплатным питанием в профессиональных образовательных организациях.

Также дети из многодетных семей отнесены к льготным категориям детей, которым предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. В 2024 году путевки в загородные лагеря предоставлены 4,5 тыс. детей указанной категории. Всеми видами отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения охвачено почти 45 тыс. детей.

Поддержка многодетных семей приносит реальные результаты. Ежегодный рост числа многодетных семей является свидетельством того, что мы двигаемся в правильном направлении. Правительство Крыма продолжит работать над улучшением условий жизни многодетных семей, в том числе в рамках нацпроекта «Семья», — подчеркивает Елена Романовская.

источник: пресс-служба Правительства Республики Крым