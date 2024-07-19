Приостановка регистрации прав на недвижимость: третье чтение прошёл ﻿проект о внесудебном обжаловании

С 1 января 2026 года хотят ввести право во внесудебном порядке оспорить решение о приостановке госрегистрации без одновременного кадастрового учета. При этом возможность обратиться в суд сохранят.

Обжаловать решение вне суда можно будет:

в центральной апелляционной комиссии Росреестра, в частности, если именно он уведомил о приостановке;

региональной либо межрегиональной комиссии, если уведомление пришло от территориального органа ведомства.

Список комиссий размещен на сайте Росреестра. На подачу жалобы отведут 15 рабочих дней с даты приостановки. Способы обращения:

в письменной форме лично или по почте с описью вложения и уведомлением о вручении;

электронной форме, например, через Госуслуги.

Заседания будут очными либо дистанционными.

Комиссия примет решение не позже 15 рабочих дней со дня поступления заявления. В случае его удовлетворения решение станет основанием для отмены приостановки и для повторного рассмотрения просьбы зарегистрировать права на недвижимость.

Есть и другие новшества.

Сейчас во внесудебном порядке можно оспорить в ряде случаев приостановку кадастрового учета:

без одновременной регистрации прав;

вместе с регистрацией прав, если причиной «паузы» стали документы для постановки на учет.

Для обжалования приостановки госрегистрации прав без одновременного кадастрового учета пока действует только судебный порядок.

Документ: Проект Федерального закона N 556069-8

источник: КонсультантПлюс