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Приостановка регистрации прав на недвижимость: третье чтение прошёл ﻿проект о внесудебном обжаловании
Иллюстрация: pikist.com

Приостановка регистрации прав на недвижимость: третье чтение прошёл ﻿проект о внесудебном обжаловании

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 19.07.2024

С 1 января 2026 года хотят ввести право во внесудебном порядке оспорить решение о приостановке госрегистрации без одновременного кадастрового учета. При этом возможность обратиться в суд сохранят.

Обжаловать решение вне суда можно будет:

  • в центральной апелляционной комиссии Росреестра, в частности, если именно он уведомил о приостановке;
  • региональной либо межрегиональной комиссии, если уведомление пришло от территориального органа ведомства.

Список комиссий размещен на сайте Росреестра. На подачу жалобы отведут 15 рабочих дней с даты приостановки. Способы обращения:

  • в письменной форме лично или по почте с описью вложения и уведомлением о вручении;
  • электронной форме, например, через Госуслуги.
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Заседания будут очными либо дистанционными.

Комиссия примет решение не позже 15 рабочих дней со дня поступления заявления. В случае его удовлетворения решение станет основанием для отмены приостановки и для повторного рассмотрения просьбы зарегистрировать права на недвижимость.

Есть и другие новшества.

Сейчас во внесудебном порядке можно оспорить в ряде случаев приостановку кадастрового учета:

  • без одновременной регистрации прав;
  • вместе с регистрацией прав, если причиной «паузы» стали документы для постановки на учет.

Для обжалования приостановки госрегистрации прав без одновременного кадастрового учета пока действует только судебный порядок.

Документ: Проект Федерального закона N 556069-8

источник: КонсультантПлюс 

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